29 мая 2017 года

Промысел в Мировом океане – проблемно, но перспективно

Необходимо подумать о комплексе мер господдержки российского рыболовства за пределами ИЭЗ РФ, в том числе о субсидиях, налоговых и таможенных преференциях – с такой рекомендацией выступили участники круглого стола в Совете Федерации. Выдвинуты и другие предложения.

Профильный комитет Совет Федерации представил рекомендации круглого стола «Развитие российского рыболовного промысла в открытых и удаленных районах Мирового океана: проблемы и перспективы».

Напомним, что в дискуссии участвовали представители Госдумы и Совета Федерации, Минсельхоза, Минвостокразвития, Росрыболовства, Общественной палаты, рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций, региональных органов власти.

Как сообщает корреспондент Fishnews, эксперты рекомендуют Правительству РФ рассмотреть возможности развития промысла в перспективных районах. В частности, необходимость разработки комплекса мер господдержки российского рыболовства за пределами исключительной экономзоны РФ. В качестве направлений предлагаются субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым для организации промысла, а также предоставление налоговых и таможенных льгот предприятиям, которые занимаются такой добычей и поставляют продукцию в Россию.

По мнению участников круглого стола, нужно изучить целесообразность включения в отраслевую госпрограмму подпрограммы «Развитие рыболовства в открытой части Мирового океана».

Барьеры особого характера

В рекомендациях также отмечено негативное влияние административных барьеров. Минсельхозу, Россельхознадзору и ФТС предлагается подумать о том, как оптимизировать оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы, добытые в открытых районах Мирового океана, и произведенную из таких уловов на судах продукцию, которая идет в РФ.

Отразили в документе и тему контрольных пунктов (точек): эксперты рекомендуют Пограничной службе ФСБ России и Минсельхозу продолжить работу по совершенствованию системы точек и порядка их прохождения рыбопромысловыми судами. При этом должна учитываться специфика промысла в Мировом океане.

Участники круглого стола обращают внимание, что оперативную работу затрудняет обязанность судовладельца при вхождении в зону действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана иметь на борту научного наблюдателя. Росрыболовству рекомендовано провести со странами – участницами договора консультации о возможности корректировки требований.

Отмечена и важность вопроса со статусом продукции, полученной в открытой части Мирового океана на российском перерабатывающем судне из сырья, которое добыто иностранным судном. По мнению экспертов, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития нужно рассмотреть вопрос о необходимости изменения Правил определения страны происхождения товаров (Соглашение правительств России, Белоруссии и Казахстана от 25 января 2008 г.).

Без науки никуда

Целый ряд рекомендаций посвящен научному обеспечению. Участники круглого стола указывают на то, как урезается бюджетное финансирование подпрограммы «Наука и инновации» госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

«Уменьшение финансирования рыбохозяйственной науки в 2016 г. привело к сокращению количества экспедиционных исследований на 29% по сравнению с 2015 г.», – говорится в документе.

Его авторы рекомендуют правительству поручить Минсельхозу, Минфину и Росрыболовству проработать вопрос: подготовить и внести предложения по финансированию рыбохозяйственных ресурсных исследований в Мировом океане, обеспечению разработки новых технологий добычи и переработки водных биоресурсов Мирового океана, которые не охвачены промыслом.

К числу важнейших задач эксперты отнесли пополнение научного флота современными специализированными судами. Авторы документа считают необходимым подготовить предложения по строительству НИС «с использованием новых технических и технологических достижений». В частности, речь идет о двух крупнотоннажниках для работы в Арктике и Антарктике. Также, по мнению экспертов, нужны идеи по модернизации действующих научно-исследовательских судов. Поручить подготовку инициатив предложено Минпромторгу, Минтрансу, Минсельхозу и Минвостокразвития.

Министерству сельского хозяйства эксперты также рекомендовали подумать над законодательными поправками, которые позволят рыбохозяйственным организациям производить продукцию из водных биоресурсов, добытых при исследованиях в районах за пределами юрисдикции России.

Даны также рекомендации в сфере обновления рыбопромыслового флота, подготовки законопроектов.

Fishnews