Новости
Круглый стол по развитию промысла за пределами российской экономзоны прошел в апреле в Москве

Промысел в Мировом океане – проблемно, но перспективно

Необходимо подумать о комплексе мер господдержки российского рыболовства за пределами ИЭЗ РФ, в том числе о субсидиях, налоговых и таможенных преференциях – с такой рекомендацией выступили участники круглого стола в Совете Федерации. Выдвинуты и другие предложения.

Профильный комитет Совет Федерации представил рекомендации круглого стола «Развитие российского рыболовного промысла в открытых и удаленных районах Мирового океана: проблемы и перспективы».

Напомним, что в дискуссии участвовали представители Госдумы и Совета Федерации, Минсельхоза, Минвостокразвития, Росрыболовства, Общественной палаты, рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций, региональных органов власти.

Как сообщает корреспондент Fishnews, эксперты рекомендуют Правительству РФ рассмотреть возможности развития промысла в перспективных районах. В частности, необходимость разработки комплекса мер господдержки российского рыболовства за пределами исключительной экономзоны РФ. В качестве направлений предлагаются субсидирование процентной ставки по кредитам, привлекаемым для организации промысла, а также предоставление налоговых и таможенных льгот предприятиям, которые занимаются такой добычей и поставляют продукцию в Россию.

По мнению участников круглого стола, нужно изучить целесообразность включения в отраслевую госпрограмму подпрограммы «Развитие рыболовства в открытой части Мирового океана».

Барьеры особого характера

В рекомендациях также отмечено негативное влияние административных барьеров. Минсельхозу, Россельхознадзору и ФТС предлагается подумать о том, как оптимизировать оформление ветеринарно-сопроводительных документов на уловы, добытые в открытых районах Мирового океана, и произведенную из таких уловов на судах продукцию, которая идет в РФ.

Отразили в документе и тему контрольных пунктов (точек): эксперты рекомендуют Пограничной службе ФСБ России и Минсельхозу продолжить работу по совершенствованию системы точек и порядка их прохождения рыбопромысловыми судами. При этом должна учитываться специфика промысла в Мировом океане.

Участники круглого стола обращают внимание, что оперативную работу затрудняет обязанность судовладельца при вхождении в зону действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана иметь на борту научного наблюдателя. Росрыболовству рекомендовано провести со странами – участницами договора консультации о возможности корректировки требований.

Отмечена и важность вопроса со статусом продукции, полученной в открытой части Мирового океана на российском перерабатывающем судне из сырья, которое добыто иностранным судном. По мнению экспертов, Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития нужно рассмотреть вопрос о необходимости изменения Правил определения страны происхождения товаров (Соглашение правительств России, Белоруссии и Казахстана от 25 января 2008 г.).

Без науки никуда

Целый ряд рекомендаций посвящен научному обеспечению. Участники круглого стола указывают на то, как урезается бюджетное финансирование подпрограммы «Наука и инновации» госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса».

«Уменьшение финансирования рыбохозяйственной науки в 2016 г. привело к сокращению количества экспедиционных исследований на 29% по сравнению с 2015 г.», – говорится в документе.

Его авторы рекомендуют правительству поручить Минсельхозу, Минфину и Росрыболовству проработать вопрос: подготовить и внести предложения по финансированию рыбохозяйственных ресурсных исследований в Мировом океане, обеспечению разработки новых технологий добычи и переработки водных биоресурсов Мирового океана, которые не охвачены промыслом.

К числу важнейших задач эксперты отнесли пополнение научного флота современными специализированными судами. Авторы документа считают необходимым подготовить предложения по строительству НИС «с использованием новых технических и технологических достижений». В частности, речь идет о двух крупнотоннажниках для работы в Арктике и Антарктике. Также, по мнению экспертов, нужны идеи по модернизации действующих научно-исследовательских судов. Поручить подготовку инициатив предложено Минпромторгу, Минтрансу, Минсельхозу и Минвостокразвития.

Министерству сельского хозяйства эксперты также рекомендовали подумать над законодательными поправками, которые позволят рыбохозяйственным организациям производить продукцию из водных биоресурсов, добытых при исследованиях в районах за пределами юрисдикции России.

Даны также рекомендации в сфере обновления рыбопромыслового флота, подготовки законопроектов.

Fishnews

  • Круглый стол по развитию промысла за пределами российской экономзоны прошел в апреле в Москве
  • Круглый стол по развитию промысла за пределами российской экономзоны прошел в апреле в Москве
    • НазадМетки: правительстворосрыболовствороссельхознадзор

    Похожие новости

    29 мая 2017 года

    Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

    31 мая состоится закладка первого из четырех крупнотоннажных траулеров для Архангельского тралового флота. По уровню оснащенности они будут стоять на ступеньку выше всего, что было построено в последние годы, отмечает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

    Рыбоводные участки в Приморье отправили на новые торги

    Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. Планируется закрепить за пользователями РВУ, по которым торги ранее были отменены в связи с решением суда.

    Парусник «Седов» отошел к КГТУ

    Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.

    Рыбоводные участки не должны мешать рыбакам

    Формируемые в регионах рыбоводные участки не должны создавать помехи традиционному ведению рыбного промысла или способствовать изъятию дикой фауны под видом аквакультуры, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

    Судоверфи набирают заказы

    Взаимодействие рыбаков и судостроителей в рамках программы инвестквот, а также возможности по локализации в области судового оборудования обсуждались на заседании рабочей группы по организации строительства судов на российских верфях.

    На севере Приморья сокращают отдел Росрыболовства

    Приморское территориальное управление Росрыболовства ликвидирует свой Тернейский межрайонный отдел. По словам и. о. руководителя теруправления Дмитрия Дмитриченко, причиной такого решения стала низкая эффективность работы инспекторов.

    Лента новостей

    29 мая 2017 года

    Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

    31 мая состоится закладка первого из четырех крупнотоннажных траулеров для Архангельского тралового флота. По уровню оснащенности они будут стоять на ступеньку выше всего, что было построено в последние годы, отмечает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

    Рыбоводные участки в Приморье отправили на новые торги

    Аукцион по распределению участков для аквакультуры объявило Приморское теруправление Росрыболовства. Планируется закрепить за пользователями РВУ, по которым торги ранее были отменены в связи с решением суда.

    Парусник «Седов» отошел к КГТУ

    Процесс передачи учебного парусника «Седов» Калининградскому государственному техническому университету (КГТУ) завершен. Таким образом, судно останется в оперативном управлении отраслевого вуза, но есть и проблемные вопросы.

    Рыбоводные участки не должны мешать рыбакам

    Формируемые в регионах рыбоводные участки не должны создавать помехи традиционному ведению рыбного промысла или способствовать изъятию дикой фауны под видом аквакультуры, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

    Судоверфи набирают заказы

    Взаимодействие рыбаков и судостроителей в рамках программы инвестквот, а также возможности по локализации в области судового оборудования обсуждались на заседании рабочей группы по организации строительства судов на российских верфях.

    Рыбное хозяйство Дона поддержат материально

    Помощь предусматривает субсидирование приобретения оборудования и материалов, а также компенсации отдельных видов производственных расходов. Средства выделены как рыбакам и переработчикам, так и рыбоводам.

    На севере Приморья сокращают отдел Росрыболовства

    Приморское территориальное управление Росрыболовства ликвидирует свой Тернейский межрайонный отдел. По словам и. о. руководителя теруправления Дмитрия Дмитриченко, причиной такого решения стала низкая эффективность работы инспекторов.

    Институты проработают ограничения по использованию сетей

    Дальневосточный научно-промысловый совет рекомендовал отраслевым институтам подготовить предложения об ограничениях использования плавных и ставных сетей при добыче анадромных видов на рыбопромысловых участках. Речь идет об изменении правил рыболовства.

    «Доброфлот» решил развиваться на стратегических объектах

    Плавзавод «Всеволод Сибирцев» вновь отправился работать на промысле сардины-иваси и скумбрии. Опыт прошлого года оказался успешным, отмечает управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

    Вопросами «сертификатов здоровья» займется рабочая группа

    В Росрыболовстве обсудили порядок оформления «сертификата здоровья» при экспорте рыбопродукции в ЕС через территорию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Власти рассчитывают выработать такой механизм, который не обременял бы рыбаков и при этом устраивал всех импортеров.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

    Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

    Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Константин БАНДУРИН

    АтлантНИРО на страже международных интересов России

    Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

    Прокурор Сахалинской области

    Николай РЯБОВ

    Работать нужно в правовом поле

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

    Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

    Сергей ЛЕЛЮХИН

    Отрасль привыкает к биржевой торговле

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

    Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

    Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

    Виктор АШАРИН

    Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

    Все материалы

    Крупным планом

    Проект соглашения по предупреждению нерегулируемого промысла в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана обсудили в Санкт-Петербурге на круглом столе. Фото пресс-службы СЗТУ

    Арктическое соглашение на финишной прямой

    Форум «Рыбная отрасль: юридические аспекты развития»

    Юридический форум выработал рекомендации для отрасли

    Все материалы

    События

    Общее собрание ВАРПЭ

    ВАРПЭ выбрала прицел на год

    В столице Бельгии прошла 25-я выставка Seafood Expo Global / Seafood Processing Global

    Брюссельские маршруты российского экспорта

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.