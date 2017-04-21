21 апреля 2017 года

В Мировой океан – через пороги и барьеры

Проблемы, сдерживающие развитие океанического промысла, и меры по упрощению и сохранению доступа российских рыбаков к ресурсам Мирового океана обсуждались на круглом столе в Совете Федерации.

В дискуссии о перспективах российского промысла в открытых и удаленных районах Мирового океана участвовали представители Госдумы и Совета Федерации, Минсельхоза, Минвостокразвития, Росрыболовства, Общественной палаты, рыбопромышленных предприятий и отраслевых ассоциаций. Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева назвала освоение водных биоресурсов в этих зонах стратегически важным и экономически перспективным направлением, но обратила внимание, что рыбаки сталкиваются с неурегулированными вопросами и административными барьерами, которые снижают эффективность рыболовства и приводят к удорожанию производимой продукции.

Со времен СССР, когда промысел в отдаленных районах имел скорее геополитическую окраску, а его экономика отходила на второй план, ситуация сильно изменилась, указал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, сейчас целью является получение экономической отдачи от освоения доступной ресурсной базы Мирового океана, а главными действующими лицами должны стать частные рыбопромышленные компании, «стремящиеся диверсифицировать свою деятельность».

«Это комплексное государственно-частное партнерство, но лидером в таких партнерствах мы все-таки видим бизнес, и именно его позиция должна звучать громче всех», – озвучил подход глава рыбного ведомства.

Наиболее перспективными, с точки зрения регулятора, выглядят программы по добыче и комплексной переработке сардины и скумбрии на Дальнем Востоке, тунцов в зоне ИККАТ, антарктического криля. Возможности для расширения промысла Росрыболовство видит и по пелагическим видам в экономзонах африканских государств. По расчетам дополнительный вклад в экономику отрасли внесет не только растущий вылов, но и глубокая переработка уловов.

Роль государства при этом заключается в создании условий для развития бизнеса. «Напрашивается выделение в составе отраслевой госпрограммы раздела, посвященного Мировому океану, но с понятным финансированием на эти цели и программными мероприятиями», – отметил Илья Шестаков.

Среди других предложений Росрыболовства – проведение научных исследований ресурсной базы в этих районах, создание дополнительных специализированных лабораторий, политическое и юридическое сопровождение при решении вопросов доступа к районам промысла и создания совместных предприятий с иностранными партнерами, устранение инфраструктурных ограничений в портах.

«Наконец, там, где необходимо, будут предприниматься действия по снижению административных барьеров», – добавил руководитель агентства и привел в качестве примера так и не решенный до сих пор вопрос таможенного оформления при ввозе на территорию России продукции, произведенной на российских судах в районах Мирового океана.

«С законодательной точки зрения работа российских рыбодобывающих компаний в этих зонах полностью не урегулирована, в связи с чем возникают определенные вопросы», – констатировал член комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий. По его словам, рыбодобывающие предприятия в ряде районов, таких как западное побережье Африки, работают на свой страх и риск и несут большие расходы, оплачивая доступ к биоресурсам.

Он предложил предоставить льготу компаниям, ведущим промысел в зонах Марокко, Мавритании, Сенегала и других стран региона, в виде разрешения не растамаживать суда, которые большую часть времени эксплуатируются и обслуживаются за пределами России. По мнению Владимира Блоцкого, Росрыболовству нужно углублять и расширять сотрудничество не только с названными странами, но и с Намибией, и с Анголой, где также возможна рентабельная работа флота.

«Мы полностью поддерживаем позицию Минсельхоза и Росрыболовства в части скорейшего рассмотрения данного вопроса и принятия законопроекта уже в первом чтении, после того как он поступит в Госдуму, в части осуществления промышленного рыболовства в районах действия международных договоров Российской Федерации», – пообещал депутат.

Подход к реализации программы освоения открытых ресурсов Мирового океана, озвученный руководством отрасли, вполне реален, однако ряд концептуальных моментов требует уточнения, обратил внимание председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов. По его словам, стоит внимательнее отнестись к оценке запасов ВБР за пределами 200-мильных зон и, возможно, пересмотреть объемы, на которые сегодня ориентируется большинство зарубежных и российских ученых, в сторону увеличения допустимого вылова.

Представитель Северного бассейна предостерег от слияния в одно понятие промысла в экономзонах иностранных государств и за их пределами. Регулирование рыболовства в этих районах может отличаться кардинально, а значит, потребует разных подходов к формированию нормативной базы. В настоящее время отраслевое законодательство сосредоточено преимущественно на регулировании внутри исключительной экономзоны России, что уже порождает конфликты и тормозит освоение рыбных ресурсов в открытых водах.

«Надо проанализировать законодательство при работе флота в открытой части Мирового океана и полностью расчистить его с тем, чтобы оно не мешало промышленности работать», – высказал мнение Вячеслав Зиланов.

«Сегодня контрольно-надзорная деятельность государства сведена к стандартным, однотипным шаблонам, которые в случае отклонения от любых привычных схем реагируют однозначно: «запретить», – согласился управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов. Он напомнил о нашумевшей истории вокруг плавбазы «Всеволод Сибирцев», когда попытка приморских рыбаков выйти в новые районы промысла за сардиной-иваси и скумбрией потерпела неудачу из-за позиции береговых контроллеров.

«В результате мы получили прецедент, при котором таможенные органы запретили ввоз продукции, которая была переработана в Мировом океане на российском судне, российскими обработчиками», – посетовал руководитель компании. Однако потери не сводятся к убыткам для предприятия и упущенным налогам для бюджета. По мнению Александра Ефремова, перед Россией возникла реальная перспектива потерять национальные квоты в новом конвенционном районе Северной Пацифики и утратить свои конкурентные преимущества на промысле.

«Безусловно, пример «Доброфлота» указывает на то, что гораздо быстрее надо реагировать на пробелы и неурегулированные вопросы, которые у нас встречаются», – охарактеризовал ситуацию замдиректора департамента привлечения частных инвестиций Минвостокразвития Демис Эминов. Убедить рыбопромышленников активнее осваивать далекие акватории, по его мнению, могло бы снижение налоговой и административной нагрузки в том направлении, в котором сейчас не формируется доход государства.

«Это станет беспрецедентной мерой, которая позволит реализовывать малорентабельные с точки зрения экономики проекты, – уверен сотрудник министерства. – Мы можем создать ситуацию на рынке, когда полученный доход, тот остаток, который мы сможем вернуть бизнесу, позволит ему самостоятельно вкладывать и понимать, где требуется усиленное изучения Мирового океана, на какое направление он готов выйти».

От участников ждут предложений

В ходе круглого стола также затрагивались вопросы возобновления добычи тунца и криля, строительства научно-исследовательского флота, ухода от аукционов в сфере океанического рыболовства, организации более тесного взаимодействия Росрыболовства и ФТС. В заключительном слове Людмила Талабаева отметила, что возвращение в Мировой океан является приоритетом, и ведомства должны не мешать рыбакам на этом пути, а максимально помогать. Сенатор обратилась ко всем участникам встречи с просьбой в десятидневный срок прислать предложения для включения в итоговый проект рекомендаций.

«Ассоциация давно работает в открытом море, поэтому нас больше интересовали прикладные вопросы, – прокомментировал корреспонденту Fishnews итоги мероприятия вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков. – Мы удовлетворены тем, что в проекте рекомендаций круглого стола учтены материалы, предоставленные нашими предприятиями. Планируем разослать его членам ассоциации для дальнейшей доработки».

Проблема развития российского рыболовного промысла в открытых и удаленных районах Мирового океана актуальна для всех, поделился мнением исполнительный директор ВАРПЭ Игорь Карпман. Это касается, как тех компаний, которые сегодня ведут лов в этих водах, так и тех, кто имел такой опыт в советские годы и задумывается над его возобновлением в перспективе. По словам Игоря Карпмана, ВАРПЭ примет участие в подготовке итоговой резолюции и будет непосредственно заниматься этими вопросами в интересах членов ассоциации и рыбной отрасли в целом, во взаимодействии с Росрыболовством.

Fishnews