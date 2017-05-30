30 мая 2017 года

Сахалинские школьники поднимут паруса

Воспитанники отделения парусного спорта в Невельске готовятся в первый раз выйти в море – практические занятия для юных яхтсменов начнутся с 1 июня. Образовательный проект реализуется при поддержке региональных властей и благотворителей, в том числе созданного рыбаками фонда «Родные острова».

В отделении парусного спорта в Невельске на сегодняшний день учатся уже 30 школьников, преимущественно четвероклассники в возрасте 9-10 лет. Занятия на базе местной детско-юношеской спортивной школы начались 3 февраля 2017 г. По три раза в неделю ребята собирались для изучения теории и техники безопасности, занятия общей физической подготовкой.

Теперь юным яхтсменам предстоит перейти к овладению практическими навыками – 1 июня воспитанники отделения парусного спорта в первый раз выйдут в море. Как рассказали Fishnews в пресс-службе регионального фонда «Родные острова», на этот день запланирована открытая тренировка на воде для юных яхтсменов из Невельска и выход в море гостей – воспитанников Холмского филиала парусного спорта, а также знакомство с базой «Парус».

Детский яхт-клуб в Невельске задумали открыть 3 года назад. Ускорило процесс участие команды благотворителей, властей и неравнодушных невельчан, в их числе оказался и фонд «Родные острова».

Напомним, что Фонд «Родные острова», учредителями которого выступили компании рыбной отрасли Сахалинской области, был создан весной 2016 г. Основными направлениями деятельности стали поддержка начинающих и профессиональных спортсменов острова, оказание помощи детям в сложной жизненной ситуации и развитие талантов одаренных детей. Сегодня участниками фонда являются уже более 10 компаний региона из разных отраслей. Как рассказал президент фонда Александр Кан, в прошлом году было реализовано несколько крупных проектов, заложен фундамент многофункционального спортивного комплекса «Восток». В течение года на реализацию различных проектов было направлено более 60 млн рублей.

Fishnews