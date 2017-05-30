30 мая 2017 года

ФАС следит – и за рыбой, и за крабом

Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что усиливает контроль за выловом рыбы компаниями с иностранным участием. На нарушения в этой сфере нужно реагировать максимально эффективно, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Цыганов.

В ФАС России вновь напомнили о внимании к рыбной отрасли. «Нам необходимо максимально эффективно реагировать на нарушения российского законодательства в сфере иностранных инвестиций в рыбодобывающий сектор, который является поставщиком сырья для отечественной пищевой промышленности. Первые дела по принудительному прекращению прав на вылов дадут четкое послание рынку – есть законы, и их нужно соблюдать», - подчеркнул заместитель руководителя антимонопольной службы Андрей Цыганов.

По словам начальника Управления контроля иностранных инвестиций ФАС России Андрея Юнака, зарубежный инвестор вправе приобретать доли в российских рыбодобывающих компаниях, однако реализация этого права должна вестись согласно букве закона, а именно после предварительного согласования. «Если инвестор начинает хитрить, вуалировать свой контроль, это дает нам сигнал к действиям. Сегодня в России репутационные риски еще не играют такой большой роли, как за рубежом, где с инвестором-нарушителем никто не будет иметь дел. Однако уверен, со временем это изменится», - отметил он.

В сообщении антимонопольного ведомства говорится об иске, который направило ООО «Атлантика». Речь идет не о принудительном прекращении права на вылов. Как следует из картотеки дел, компания обратилась с иском к Росрыболовству (третьи лица – ФАС и ЗАО «Восток-Джапан») о признании недействительным аукциона. В Арбитражном суде Москвы состоялось предварительное заседание по делу о недопущении к участию в торгах, сообщили в пресс-службе ФАС России. Как стало известно Fishnews, речь идет об аукционе, на котором предлагались доли квот на вылов равношипого краба в центральной части Охотского море.

«Как ранее установила ФАС России, выступающая третьим лицом по этому делу, на момент приобретения права на осуществление добычи водных биологических ресурсов компания «Атлантика» находилась под контролем иностранного инвестора, что противоречило действующему законодательству. Соответствующая информация была направлена на ознакомление в Росрыболовство», - заявили в пресс-службе. Отмечено, что заключение ФАС компания «Атлантика» также оспорила. Предварительное заседание должно состояться 5 июня.

Fishnews