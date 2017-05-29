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В Мурманске реконструируют РЦМ

Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.

Место строительства посетил руководитель ЦСМС Артем Вилкин. На строительной площадке уже установлены ограждения и начаты работы основного этапа реконструкции, рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения. Будут проведены строительно-монтажные, пусконаладочные работы, объект оснастят оборудованием.

Разрешение на строительство объекта было получено 27 апреля 2017 г. По результатам проведенного 28 апреля электронного аукциона генподрядчиком выбрана компания «МурманПутьРем».

«Мы надеемся, что сможем создать в Мурманске самый совершенный технически, самый удобный для работы, самый современный центр мониторинга», – отмечал ранее начальник ЦСМС.

Fishnews

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