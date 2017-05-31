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Государственный инспектор Владивостокского межрайонного отдела рыбоохраны Приморского теруправления Росрыболовства Виктор КАЗИМИРОВ

На браконьерском фронте

Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное количество нелегальных рыболовов. Чего стоит призвать браконьеров к ответственности и как удержать людей от серьезных преступлений, Fishnews рассказал госинспектор Приморского ТУ Росрыболовства Виктор Казимиров.

Жаркая пора у Приморского теруправления наступает осенью, когда на нерест идет лосось. Но обнаружить нарушителей – это еще полдела, зачастую люди искренне считают рыбалку без каких-либо разрешений своим естественным правом и решительно отказываются идти на контакт с представителями власти.

«Сейчас все Приморье рыбачит складными сетями китайского производства, в народе – «зонтики», или «хапуги». Если на водоеме или речке, скажем, тысяча человек, значит, у каждого обязательно есть от одной до трех «хапуг». Весной-летом браконьеры не особо активны, а осенью в крае начинается лососевая путина. И тогда на реки идут уже все», – отмечает государственный инспектор Владивостокского межрайонного отдела по контролю, надзору и охране водных биоресурсов.

Как бы то ни было, но в своей работе Виктор Николаевич всегда сначала старается «достучаться» до нарушителя словом. «Некоторые слушают внимательно, задают вопросы. Я отвечаю, показываю, какие нужны документы, выдержки из правил». Хотя порой и одного присутствия на берегу хватает, чтобы удержать людей от нарушения: «Если вижу, что людей много, я останавливаюсь и стою там. При мне-то не порыбачишь. Я говорю: «Не уеду, пока вы не разъедетесь!»

«Конечно, сейчас тяжело, – продолжает рыбинспектор, – часто приходится работать вместе с сотрудниками полиции, потому что когда один едешь, тебе вообще никаких документов не покажут. Это при том, что на наших машинах написано «Государственная рыбоохрана» и телефоны – московские и теруправления. Некоторые ругаются матом, кто-то орет: «Я тебе покажу «не надо ловить!» Так отвечают даже сотрудникам ГАИ: «Документы в порядке?» – «Что я тебе их буду показывать? Все, отвали!» – И посылают так же».

Полномочий, по словам, Виктора Казимирова, у инспекторов хватает, но нарушителей это зачастую не волнует. Конечно, когда на рейды рыбоохрана выходит большими группами, проблем возникает меньше.

И все-таки, отмечает в интервью Fishnews Виктор Николаевич, надо стараться найти подход ко всем: «Бывает, с самого утра попадется «такой» человек, я пытаюсь узнать у него имя-отчество, чтобы вежливо обратиться. «Что тебе имя? Отвали!» Пытаешься объяснить: «Вы работали?» – «Какое тебе дело?» – «Ну, скажите, пожалуйста». – «Да, работал». – «До пенсии доработали?» – «Да, на пенсии. Военный». – «Добросовестно исполняете свои обязанности?» – «Да». – «Сейчас водителем работаете? Сколько человек сбили?» – «Как сбил?! Я никого не сбивал!» – «Добросовестно отъездил?» – «Да». – «Вот и я хочу добросовестно отработать, как положено. Служба у меня такая, как говорят, кто на что учился».

Некоторые это понимают. «Вот года три тому назад на зимних каникулах было – лез в драку один человек и лез. Высокий был, наверное, метр восемьдесят-девяносто. Запомнил, что баранья папаха у него была, как у казака. Составили протокол. На следующий день опять он на том же месте. Там рыбачили, как я понял, какие-то силовики, много людей. Я не уезжаю – они рыбу не ловят. Потом мне рассказывали, что когда я наконец уехал, этого задиру побили, – вспоминает инспектор, добавляя с иронией, – ведь если бы не он, я бы давно переместился на другой участок».

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Государственный инспектор Владивостокского межрайонного отдела рыбоохраны Приморского теруправления Росрыболовства Виктор КАЗИМИРОВ
  • Выборка браконьерской сети. Фото Виктора Казимирова
  • Распространенное орудие лова со льда - складная «хапуга» китайского производства. Фото Виктора Казимирова
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