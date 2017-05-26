Россия ратифицирует соглашение о мерах государства порта

26 мая 2017 года
На общем собрании члены ВАРПЭ утвердили приоритетные направления работы в текущем году. Среди них – инвестквоты и новое закрепление долей, подготовка к электронной ветсертификации, административные барьеры и борьба с браконьерством.
Члены ВТО обсудили возможность введения наказания за «вредные» рыболовные субсидии. Избыточные меры поддержки для отрасли предлагается запретить к 2020 г., для развивающихся стран планируется сделать послабления.
25 мая 2017 года
Борьбу с браконьерством, отраслевой мониторинг, а также объединение научного флота обсудили на совещании, которое провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
24 мая 2017 года
Россия планирует заключить с Экваториальной Гвинеей новое соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Проект документа предусматривает взаимодействие в сферах управления запасами, борьбы с браконьерством, аквакультуры.
22 мая 2017 года
Накануне «красной» путины в Министерстве сельского хозяйства прошло заседание штаба по борьбе с браконьерством. Росрыболовство, Минсельхоз, Генпрокуратура, МВД, ФСБ, Росгвардия и региональные власти обсудили координацию сотрудничества.
19 мая 2017 года
В ходе визита в Дагестан глава Росрыболовства Илья Шестаков обсудил с властями республики приоритетные направления развития рыбного хозяйства региона. Планируется обновление флота, модернизация старых и строительство новых заводов, реконструкция терминала Махачкалы.
31 мая 2017 года
Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное количество нелегальных рыболовов. Чего стоит призвать браконьеров к ответственности и как удержать людей от серьезных преступлений, Fishnews рассказал госинспектор Приморского ТУ Росрыболовства Виктор Казимиров.
Закон предусматривает, что суда могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения контроля для перегрузки уловов в 12-мильной зоне, если погодные условия не позволяют это сделать за ее пределами.
Производство креветки в Таиланде в 2017 г., вероятнее всего, останется на прошлогоднем уровне – 250 тыс. тонн, полагают эксперты. Причиной тому стали сильные дожди и наводнения в начале года.
Подписанные постановления по инвестквотам – долгожданные и нужные, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев. Вместе с тем, считает он, время покажет необходимость вернуться к предложениям, которые в рыбацком сообществе и Совете Федерации выдвигали по механизму для береговой переработки.
С 1 июля все заявки на обследование предприятий, желающих отправлять продукцию на экспорт, должны подаваться в электронной форме через публичный интерфейс системы «Цербер», сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
Комиссия по анадромным Ненецкого автономного округа распределила объемы добычи семги и горбуши на 2017 г. Семги разрешено выловить 16 тонн (на 60% больше прошлогоднего), горбуши – 10,1 тонны.
Специалисты из разных регионов приняли участие в семинаре, посвященном унификации методов оценки запасов и прогноза вылова артемии. По итогам состоявшейся во ВНИРО встречи подготовлены рекомендации – их направят в Росрыболовство.
Центр системы мониторинга рыболовства и связи сообщил о начале строительства объекта регионального центра мониторинга и регионального информационного центра в Мурманске. Сдать работы планируется до конца года.
С 1 июня на Камчатке откроется лицензионный лов чавычи. Из-за депрессивного состояния популяции в день рыбаку разрешается вылавливать не более одной рыбины.
30 мая 2017 года
Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что усиливает контроль за выловом рыбы компаниями с иностранным участием. На нарушения в этой сфере нужно реагировать максимально эффективно, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Цыганов.