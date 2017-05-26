31 мая 2017 года

Россия ратифицирует соглашение о мерах государства порта

Соглашение о мерах государства порта, направленное на борьбу с браконьерством, Российская Федерация подписала в 2010 г. Сейчас планируется подготовить законопроект о ратификации договора.

Уведомление о разработке проекта закона «О ратификации Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла» размещено на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что соглашение, призванное помочь в сохранении водных биоресурсов, было принято при посредничестве ФАО ООН в 2009 г., и вскоре, весной 2010 г., подписано Россией. В соответствии с законом «О международных договорах Российской Федерации» документ подлежит ратификации, говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Предполагается, что реализация мер, изложенных в соглашении, будет способствовать укреплению регионального и международного сотрудничества и препятствовать поступлению незаконно добытых водных биоресурсов на международные и национальные рынки.

Fishnews