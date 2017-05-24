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Начальник Владивостокской таможни Олег АНУФРИЕВ. Фото пресс-службы ведомства

Назначен начальник Владивостокской таможни

С 1 июня начальником Владивостокской таможни назначен Олег Ануфриев. Ранее он возглавлял таможенный орган в качестве и. о.

Приказом ФТС России от 22 мая 2017 г. № 1575 на должность начальника Владивостокской таможни назначен полковник таможенной службы Олег Ануфриев.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, службу в таможенных органах Олег Борисович Ануфриев начал в 1994 г. с должности инспектора Наушинской таможни Сибирского таможенного управления. Затем работал в разных должностях в таможнях Сибирского и Дальневосточного региона. В частности, был первым заместителем начальника Находкинской таможни по таможенному контролю, возглавлял Ванинскую, Хасанскую таможни. С 10 августа 2016 г. был назначен на должность первого заместителя начальника Владивостокской таможни.

Имеет два высших образования. В 2004 г. окончил Российскую таможенную академию (Владивостокский филиал). Награжден ведомственными наградами: медалями «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За службу в таможенных органах» I, II и III степени и «25 лет Федеральной таможенной службе», нагрудными знаками «Отличник таможенной службы» и «Ветеран таможенной службы».

Fishnews

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