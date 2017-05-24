Назначен начальник Владивостокской таможни

24 мая 2017 года
Рыбоохрана и силовые структуры Камчатского края договорились о совместной работе в период хода лососей. На постах и в рейдах инспекторам будут помогать полицейские, пограничники и Росгвардия.
15 мая 2017 года
Дальневосточная оперативная таможня и Управление ФСБ России по Приморскому краю сообщили о вывозе в Республику Корея палтуса и конечностей краба по заниженной таможенной стоимости. Отмечается, что за три года рыболовецкая компания не внесла в бюджет почти 24 млн рублей.
28 апреля 2017 года
Сотрудники Владивостокской таможни обнаружили в чемоданах у двоих жителей КНР, едущих на родину, 52 живых краба. Возбуждены административные дела о недекларировании товаров.
31 марта 2017 года
Тему отнесения продукции морского промысла к товарам Евразийского экономического союза и иностранным товарам рассмотрели на заседании Консультативного совета при Дальневосточном таможенном управлении.
28 марта 2017 года
Норвежские производители рыбопродукции пытаются восстановить сотрудничество с КНР, пользуясь улучшением отношений между странами. Представители рыбного хозяйства королевства рассчитывают провести переговоры в Пекине в ходе апрельского визита.
10 марта 2017 года
Два уголовных дела возбуждены в отношении гендиректора биробиджанской фирмы. По данным таможни, он пытался незаконно вывезти в КНР более 28 тонн пресноводной рыбы рыночной стоимостью свыше 3,5 млн рублей.
01 июня 2017 года
Постановление правительства по порядку отбора инвестиционных проектов и распределению инвестквот прошло официальное опубликование. Заявки от претендентов на получение ресурса должны приниматься в течение полугода со дня вступления документа в силу.
Рыбацкое сообщество дало высокую оценку межведомственной рабочей группе, которую возглавляет заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, сообщили в Минвостокразвития.
Сотрудники Северо-Восточного теруправления Росрыболовства предложили камчатским туроператорам сотрудничать в деле сохранения лососевого ресурса. От клиентов компаний ждут звонков на горячую линию при обнаружении фактов браконьерства.
На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.
Представители Японии и Сахалинской области обменялись предложениями по сотрудничеству на южных Курильских островах. Наибольший интерес вызвали проекты в сфере рыбного хозяйства, отметил губернатор Олег Кожемяко.
Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.
С начала года российские рыбопромышленники выловили более 2 млн тонн водных биоресурсов. Объемы добычи на 3,4% выше прошлогодних.
31 мая 2017 года
Соглашение о мерах государства порта, направленное на борьбу с браконьерством, Российская Федерация подписала в 2010 г. Сейчас планируется подготовить законопроект о ратификации договора.
Прибрежные воды и реки Приморского края манят огромное количество нелегальных рыболовов. Чего стоит призвать браконьеров к ответственности и как удержать людей от серьезных преступлений, Fishnews рассказал госинспектор Приморского ТУ Росрыболовства Виктор Казимиров.
Закон предусматривает, что суда могут неоднократно пересекать госграницу без прохождения контроля для перегрузки уловов в 12-мильной зоне, если погодные условия не позволяют это сделать за ее пределами.