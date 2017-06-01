01 июня 2017 года

Рыбаки оценили деятельность рабочей группы

Рыбацкое сообщество дало высокую оценку межведомственной рабочей группе, которую возглавляет заместитель генпрокурора Юрий Гулягин, сообщили в Минвостокразвития.

Напомним, что межведомственная рабочая группа по обсуждению актуальных для рыбной отрасли тем была создана по итогам совместного заседания коллегий Минвостокразвития и Генпрокуратуры, состоявшегося в прошлом году в Хабаровске. Генпрокурор Юрия Чайка тогда отдельно поставил перед прокурорами задачу обеспечить соблюдение прав и законных интересов участников рыбохозяйственной деятельности.

Обсуждение вопросов отрасли продолжилось на совещании, которое провел 31 мая в Хабаровске заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления Генпрокуратуры в ДФО, во встрече участвовали заместитель полномочного представителя президента Владимир Солодов, представители аппарата полпреда, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, представители других федеральных ведомств, регионов, прокуроры субъектов Федерации, военные прокуроры Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, представители рыбацкого сообщества.

Рыбаки Дальнего Востока высоко оценили деятельность рабочей группы, заявили в пресс-службе Минвостокразвития. При этом в сообщении министерства приводятся слова заместителя председателя Союза рыбопромышленников Камчатки Евгения Кабанова: «Рыбаки с благодарностью относятся к тем мерам, которые сегодня предпринимаются рабочей группой. Мы увидели положительные результаты, решение тех проблем, которые обозначались год назад, а до этого не имели решения на протяжении многих лет».

На встрече обсуждались вопросы совершенствования правоприменительной практики в сфере рыболовства, аквакультуры и сохранения водных биоресурсов.

В Министерство по развитию Дальнего Востока считают, что теперь перед рыбаками открываются новые возможности – в связи с введением инвестиционных квот.

директор департамента привлечения частных инвестиций министерства Юлия Косарева подчеркнула, что по инициативе министерства модель доступа к водным биоресурсам в обмен на инвестиции доработана. В частности, расширен перечень объектов промысла, предусмотрена возможность реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке по строительству средне- и малотоннажных судов и рыбоперерабатывающих заводов средней и малой мощности, а также введен повышающий коэффициент при распределении инвестиционных квот для инвесторов, планирующих строительство судов на верфях Дальнего Востока.

При этом Юлия Косарева отметила, что «ряд вопросов правоприменения новых механизмов требует дополнительного регулирования».

«Нам предстоит устранение значительных нестыковок, которые есть в нормативно-правовой базе. Но также важно в этот переходный период, когда существуют противоречивые позиции, не допустить ущемления прав действующих предпринимателей», - подчеркнул Владимир Солодов.

Эти и другие вопросы планируется обсудить на совместной Коллегии Генпрокуратуры и Минвостокразвития России, которая пройдет в июне в Хабаровске.

Fishnews