В Дагестане объявили аукцион по квотам

02 июня 2017 года
Московская патриархия предложила заключить мировое соглашение по иску о передаче здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. При этом институту предлагается покинуть площади в шестилетний срок.
Ключевые задачи, которые необходимо решить для развития аквакультуры, определила коллегия Росрыболовства по итогам мартовского заседания. Вопросы есть и по формированию рыбоводных участков, и по их предоставлению пользователям.
Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.
В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
01 июня 2017 года
Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.
Подразделение Росрыболовства совместно с другими структурами должно подготовить аргументированные предложения о возможности ограничений перевозки продукции из водных биоресурсов в багаже при авиационных перелетах.
02 июня 2017 года
Московская патриархия предложила заключить мировое соглашение по иску о передаче здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. При этом институту предлагается покинуть площади в шестилетний срок.
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении профессионального праздника - Дня кораблестроителя. Он будет отмечаться 29 июня.
Ключевые задачи, которые необходимо решить для развития аквакультуры, определила коллегия Росрыболовства по итогам мартовского заседания. Вопросы есть и по формированию рыбоводных участков, и по их предоставлению пользователям.
Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.
В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
ФГУП «Нацрыбресурс» определило подрядчика для реконструкции рыбного терминала в порту Петропавловск-Камчатский. Работы планируется завершить до конца октября 2018 г.
Условия добычи лососевых на 2017 г. определили в Магаданской области. Предполагается, что промышленные предприятия смогут добыть 4,5 тыс. тонн красной рыбы. Объемы для организации любительской рыбалки - 196,5 тонны, для КМНС – более 600 тонн.
Соглашение о мерах государства порта дает мировому сообществу все инструменты, необходимые для борьбы с ННН-промыслом, считает генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. Руководитель организации выступил на первом совещании сторон договора в Осло.
01 июня 2017 года
Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.
Подразделение Росрыболовства совместно с другими структурами должно подготовить аргументированные предложения о возможности ограничений перевозки продукции из водных биоресурсов в багаже при авиационных перелетах.