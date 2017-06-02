В Дагестане объявили аукцион по квотам

Подразделение Росрыболовства совместно с другими структурами должно подготовить аргументированные предложения о возможности ограничений перевозки продукции из водных биоресурсов в багаже при авиационных перелетах.

Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.

В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.

Ключевые задачи, которые необходимо решить для развития аквакультуры, определила коллегия Росрыболовства по итогам мартовского заседания. Вопросы есть и по формированию рыбоводных участков, и по их предоставлению пользователям.

Московская патриархия предложила заключить мировое соглашение по иску о передаче здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. При этом институту предлагается покинуть площади в шестилетний срок.

Церковь предлагает дать ВНИРО шесть лет на переезд Московская патриархия предложила заключить мировое соглашение по иску о передаче здания Всероссийского НИИ рыбного хозяйства. При этом институту предлагается покинуть площади в шестилетний срок.

День кораблестроителя появился в календаре праздников Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении профессионального праздника - Дня кораблестроителя. Он будет отмечаться 29 июня.

Росрыболовству предстоит большая работа по аквакультуре Ключевые задачи, которые необходимо решить для развития аквакультуры, определила коллегия Росрыболовства по итогам мартовского заседания. Вопросы есть и по формированию рыбоводных участков, и по их предоставлению пользователям.

Промысел иваси, скумбрии и сайры обсудят во Владивостоке Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.

Рыбный бизнес готовится к электронной ветсертификации В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Рыбные причалы попали под реконструкцию ФГУП «Нацрыбресурс» определило подрядчика для реконструкции рыбного терминала в порту Петропавловск-Камчатский. Работы планируется завершить до конца октября 2018 г.

Предприятия Магаданской области смогут ловить лосось с 26 июня Условия добычи лососевых на 2017 г. определили в Магаданской области. Предполагается, что промышленные предприятия смогут добыть 4,5 тыс. тонн красной рыбы. Объемы для организации любительской рыбалки - 196,5 тонны, для КМНС – более 600 тонн.

Глава ФАО рассказал о роли соглашения в борьбе с браконьерством Соглашение о мерах государства порта дает мировому сообществу все инструменты, необходимые для борьбы с ННН-промыслом, считает генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. Руководитель организации выступил на первом совещании сторон договора в Осло.

В чем видит приоритеты Федеральное агентство по рыболовству Ключевые задачи для Федерального агентства по рыболовству поставлены в итоговом протоколе коллегии. Это поручения в сфере организации промысла, научного обеспечения, отраслевого образования, аквакультуры.