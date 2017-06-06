07 июня 2017 года

Япония и Таиланд договорились вместе бороться с ННН-промыслом

Япония и Таиланд подписали договор о борьбе с браконьерством. Таким образом королевство демонстрирует свою приверженность цивилизованному рыболовству, а Страна восходящего солнца добивается прослеживаемости происхождения морепродуктов.

Пакт заключили Министерство сельского хозяйства и кооперативов Таиланда и Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии, пишет Bangkok Post. Стороны договорились увеличить количество документов на уловы и сертификационных требований для улучшения прослеживаемости поставок. Страны также согласились усилить взаимодействие в борьбе с ННН-промыслом.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Таиланд уже три года пытается активнее противодействовать браконьерству. Напомним, ЕС пригрозил королевству запретом на импорт морепродуктов в случае, если власти страны не исправят ситуацию в отрасли.

«Мы обсудили важность международного сотрудничества в борьбе с незаконным промыслом, мы хотим, чтобы мировая общественность увидела, что мы сделали», - заявил тайский министр Чатчай Сарикуля после подписания договора с Японией.

В свою очередь, Япония намерена создать систему прослеживаемости в рыбной отрасли, чтобы потребители могли получать полную информацию о происхождении рыбы и морепродуктов и быть уверенными в законности их добычи.

По информации Министерства сельского хозяйства и кооперативов Таиланда, «японская» доля в экспорте ВБР королевства составляет 21,3%. В натуральном выражении это почти 51 тыс. тонн общей стоимостью 10,84 млрд бат (около 320 млн долларов).

Fishnews