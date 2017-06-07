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Заседание секции охраны водных экосистем научно-технического совета ФГБУ «ЦУРЭН». Фото пресс-службы учреждения

Рыбу хотят обезопасить от разливов нефти

На заседании секции охраны водных экосистем, созданной ЦУРЭН, специалисты рекомендовали разработать эколого-рыбохозяйственные требования для освоения углеводородов на морском шельфе и внутренних водных объектах.

Заседание секции охраны водных экосистем научно-технического совета ФГБУ «ЦУРЭН» было посвящено защите морских обитателей при освоении нефтегазовых месторождений на шельфе и внутренних водных объектах. В работе приняли участие члены секции, а также приглашенные специалисты – представители управления науки и образования Росрыболовства, Главрыбвода, институтов РАН, Росгидромета, Национального исследовательского университета «МЭИ», Национального офиса по взаимосвязи с Тегеранской конвенцией, АНО «Центр международных проектов», а также представители крупнейших топливных корпораций.

Участники заседания признали необходимость усиления защиты биоресурсов и среды их обитания при освоении нефтегазовых месторождений. Собравшиеся рекомендовали разработать эколого-рыбохозяйственные требования для всех этапов добычи нефти и газа на морском шельфе и внутренних водных объектах. Также предложено усовершенствовать методику исчисления ущерба, причиняемого ВБР хозяйственной и иной деятельностью, – необходим более полный учет качественных и количественных показателей всех видов негативного воздействия.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЦУРЭН, выступившие поддержали предложение о создании в северной части Каспийского моря рыбохозяйственной заповедной зоны. Специалисты признали необходимость дополнить положение об этой зоне специальными экологическими и рыбохозяйственными требованиями к проведению геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Также, учитывая большую опасность аварий танкеров и буровых платформ, предложено разработать федеральный закон «О национальном Фонде охраны морей от загрязнения нефтью».

Кроме того, участники заседания поддержали инициативу Госрыбцентра – создать в Ханты-Мансийском автономном округе научно-испытательный полигон для отработки или адаптации методов очистки озер от нефтяного загрязнения и контроля за динамикой последующего восстановления озерных экосистем.

Fishnews

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