07 июня 2017 года

ДВТУ приглашает задать вопрос по ремонту судов

Дальневосточное таможенное оформление проведет 19 июня публичные слушания правоприменительной практики. Планируется обсудить темы ремонта судов за рубежом и предварительного информирования на морском транспорте.

ДВТУ приглашает участников внешнеэкономической деятельности, представителей деловых и общественных организаций, других заинтересованных лиц посетить публичные слушания правоприменительной практики. Встречу планируется провести в таможенном управлении во Владивостоке 19 июня, с 10 до 12 часов. «При необходимости можно участвовать в мероприятии, находясь в студии ближайшей таможни Дальневосточного региона», – рассказали Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

Рассмотреть предполагается результаты правоприменительной практики таможенного управления за первый квартал 2017 г. В частности, контроль операций по ремонту морского флота, осуществленных вне таможенной территории, и вопросы предварительного информирования о товарах и транспортных средствах (на примере порта Владивосток).

На сайте ДВТУ в разделе «Деятельность» – «Публичные мероприятия» представлены доклады по заявленным темам. Возникшие вопросы можно направить в таможенное управление по электронной почте (dvtu_oso@ca.customs.ru). Ответы будут даны на мероприятии (при условии предоставления вопросов до 14 июня) или на сайте ДВТУ в указанном разделе, отметили в пресс-службе. Аккредитация на мероприятие также открыта до 14 июня.

Fishnews