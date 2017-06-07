ДВТУ приглашает задать вопрос по ремонту судов

07 июня 2017 года
Концепцию рыбного рынка во Владивостоке представили японскому инвестору – компании Kiyomura Corporation. Было отмечено, что несколько компаний готовы обеспечить поставки свежих уловов.
В Приморском крае специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проверят рыбопромысловые суда и посетят межобластную ветлабораторию. Затем гости отправятся на Камчатку.
05 июня 2017 года
О слагаемых успеха промысла пелагических объектов рассказал на семинаре в ТИНРО-Центре ведущий научный сотрудник Виктор Филатов. Специалист представил экспертную оценку, как негативное влияние того или иного фактора способно снизить вылов.
02 июня 2017 года
Добыча, хранение и переработка иваси связаны с рядом существенных сложностей. Однако новые игроки готовы подключиться к ее освоению, чтобы успеть занять свою нишу на вновь открывающемся рынке.
Семинар по проблемам освоения пелагических объектов пройдет в столице Приморья 5 и 6 июня. Специалисты ТИНРО-Центра осветят вопросы добычи и переработки сардины-иваси, скумбрии и сайры. Планируется представить технические возможности для промысла.
В мае семинары по работе с информационной системой «Меркурий» посетило около 40 представителей от более чем 20 рыбопромысловых и транспортных компаний, сообщили в управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.
07 июня 2017 года
Росрыболовство сообщило о начале работы федеральной горячей линии «Рыбоохрана России». Прием информации о нарушениях также осуществляется в территориальных управлениях ведомства.
Концепцию рыбного рынка во Владивостоке представили японскому инвестору – компании Kiyomura Corporation. Было отмечено, что несколько компаний готовы обеспечить поставки свежих уловов.
В правилах рыболовства для Азово-Черноморского бассейна подробно прописали порядок действий в случае добычи запрещенных видов или превышения допустимого прилова. Предполагается, что эти поправки помешают контролерам предъявлять необоснованные требования.
В Приморском крае специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР проверят рыбопромысловые суда и посетят межобластную ветлабораторию. Затем гости отправятся на Камчатку.
Во ВНИРО считают приемлемым мировое соглашение с представителями Церкви о передаче ныне занимаемого институтом здания. Однако только при наличии «четких гарантий» предоставления ученым другого помещения.
Детский яхт-клуб Невельска открыл первый парусный сезон за последние два десятилетия. Возрождение клуба повысит престиж морских профессий в Сахалинской области и поможет в профориентации молодежи, считают в фонде «Родные острова».
На заседании секции охраны водных экосистем, созданной ЦУРЭН, специалисты рекомендовали разработать эколого-рыбохозяйственные требования для освоения углеводородов на морском шельфе и внутренних водных объектах.
Межведомственная рабочая группа Росрыболовства и Пограничной службы рассмотрела вопросы пересечения госграницы, определения веса живого краба и заполнения промыслового журнала.
В Белгородской области сотрудники Россельхознадзора перехватили более 200 кг красной икры из США, предназначавшейся для получателя на Украине. Санкционную продукцию сожгли.
Япония и Таиланд подписали договор о борьбе с браконьерством. Таким образом королевство демонстрирует свою приверженность цивилизованному рыболовству, а Страна восходящего солнца добивается прослеживаемости происхождения морепродуктов.