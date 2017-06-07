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Капитаны юга получили инструкции на случай «нештатных» уловов

В правилах рыболовства для Азово-Черноморского бассейна подробно прописали порядок действий в случае добычи запрещенных видов или превышения допустимого прилова. Предполагается, что эти поправки помешают контролерам предъявлять необоснованные требования.

Приказ Минсельхоза от 12 мая 2017 г. № 225 о внесении изменений в правила рыболовства для Азово-Черноморского бассейна опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки более четко регламентируют действия капитана судна и/или ответственного за добычу водных биоресурсов на промысле. Изменения внесены с целью исключить возможность предъявления необоснованных требований со стороны контролирующих органов, не допустить необоснованного наложения штрафов и взысканий, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В частности, в случае добычи запрещенных видов или превышения разрешенного прилова водных биоресурсов, не указанных в разрешении, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны при работе тралами, кольцевыми, кошельковыми, закидными неводами, волокушами, обкидными сетями, драгами прекратить лов в районе или на РПУ не менее чем на 24 часа и сменить позицию вылова. Трасса следующего траления либо позиция следующего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на 1 морскую милю (для морских районов) и не менее чем 0,5 км (во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод) от любой точки предыдущего траления, замета или постановки. При добыче ставными неводами, кефалевыми заводами, каравками, вентерями, подъемными ловушками, ставными сетями их надо не менее чем на 24 часа привести в нерабочее состояние или снять.

Кроме того, конкретизировано понятие «разрешенный прилов». Так, при добыче одних видов водных биоресурсов с учетом ограничений допускается прилов других видов ВБР (разрешенный прилов).

В связи с общим потеплением климата, мягкими зимами и более ранними сроками миграции в правилах изменены сроки начала промысла тюльки. Допустимое количество ставных неводов для ее добычи в Таганрогском заливе увеличено до 150 штук.

Fishnews

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