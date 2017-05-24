«Нацрыбресурс» отстоял право на тарифы

24 мая 2017 года
Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.
12 апреля 2017 года
Знаменитый барк «Седов» решено передать в оперативное управление Калининградскому государственному техническому университету. Ранее парусник был закреплен за МГТУ.
10 апреля 2017 года
В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.
17 февраля 2017 года
Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин. Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.
23 декабря 2016 года
В этом году капитаны и трал-мастера нескольких дальневосточных компаний побывали на предприятиях ведущих мировых производителей орудий лова в Дании, Норвегии и западной части России. Этот опыт позволил рыбакам сложить свое мнение об известных брендах.
29 ноября 2016 года
По итогам встречи главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова с молодыми учеными принято решение сформировать кадровый резерв для работы в аппарате ведомства и его зарубежных представительствах.
08 июня 2017 года
Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.
Минсельхоз планирует обновить порядок проведения бонитировки племенных рыб карповых и осетровых пород и разработать правила ведения учета данных в племенном рыбоводстве.
Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.
Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пообещали вдвое сократить пагубные субсидии для рыбной отрасли.
Борьбу с нелегальным рыбным бизнесом в Сахалинской области обсудила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В дальнейшем будут выработаны соответствующие законодательные инициативы.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о завершении работы над законопроектом по неналоговым платежам, а также «дорожной картой» по снятию избыточных требований к бизнесу.
ЦСМС приступил к испытаниям оборудования, предлагаемого для использования в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Апробация пройдет на всех рыбохозяйственных бассейнах.
Прокуратура Хабаровского края передала в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются в незаконном приобретении и перевозке свыше 7 тонн осетров.
Результаты российских рыбаков, экспедиции научных судов, подготовка к лососевой путине и распределение рыбоводных участков рассматривались на оперативном совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.