08 июня 2017 года

«Нацрыбресурс» отстоял право на тарифы

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» сообщило о своей победе в арбитраже над Калининградским УФАС. Суд признал за предприятием право устанавливать тарифы на стоянку судов в порту Пионерский.

Судебные тяжбы «Нацрыбресурса» с калининградским подразделением антимонопольной службы продолжались более года. Еще в марте 2016 г. УФАС отнесло обслуживание предприятием судов у причалов к сфере деятельности естественных монополий, вынеся соответствующее предписание.

«Нацрыбресурс» оспорил это решение в арбитраже. После серии судебных процессов в различных инстанциях, рассматривая кассационную жалобу Калининградского УФАС, Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес окончательное решение о правомерности действий «Нацрыбресурса», сообщили Fishnews в пресс-службе предприятия.

Напомним, в декабре прошлого года и.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений Марчук рассказал Fishnews, что предприятие проводит ремонт причала в удаленном морском терминале Пионерский порта Калининград. Там планируется создание объектов для перегрузки рыбы, хранения промвооружения, тары и другого имущества рыбопромысловых организаций.

Обслуживание судов у принадлежащих ему причалов – один из профильных видов деятельности «Нацрыбресурса». «Мы создаем условия для рыбопромысловых судов – это снабжение, стоянка, утилизация и обезвреживание опасных отходов с судов, очистка нефтесодержащих (льяльных) вод и т.п. В соответствии с запросами рыбаков мы можем заниматься и другими видами портовых услуг», - отметил Евгений Марчук.

Fishnews