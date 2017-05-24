Новости
Причал в порту Пионерский. Фото пресс-службы ФГУП «Нацрыбресурс»

«Нацрыбресурс» отстоял право на тарифы

ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» сообщило о своей победе в арбитраже над Калининградским УФАС. Суд признал за предприятием право устанавливать тарифы на стоянку судов в порту Пионерский.

Судебные тяжбы «Нацрыбресурса» с калининградским подразделением антимонопольной службы продолжались более года. Еще в марте 2016 г. УФАС отнесло обслуживание предприятием судов у причалов к сфере деятельности естественных монополий, вынеся соответствующее предписание.

«Нацрыбресурс» оспорил это решение в арбитраже. После серии судебных процессов в различных инстанциях, рассматривая кассационную жалобу Калининградского УФАС, Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес окончательное решение о правомерности действий «Нацрыбресурса», сообщили Fishnews в пресс-службе предприятия.

Напомним, в декабре прошлого года и.о. генерального директора «Нацрыбресурса» Евгений Марчук рассказал Fishnews, что предприятие проводит ремонт причала в удаленном морском терминале Пионерский порта Калининград. Там планируется создание объектов для перегрузки рыбы, хранения промвооружения, тары и другого имущества рыбопромысловых организаций.

Обслуживание судов у принадлежащих ему причалов – один из профильных видов деятельности «Нацрыбресурса». «Мы создаем условия для рыбопромысловых судов – это снабжение, стоянка, утилизация и обезвреживание опасных отходов с судов, очистка нефтесодержащих (льяльных) вод и т.п. В соответствии с запросами рыбаков мы можем заниматься и другими видами портовых услуг», - отметил Евгений Марчук.

Fishnews

НазадМетки: калининград

Похожие новости

24 мая 2017 года

ГТС предлагают сдавать в концессию

Министерство сельского хозяйства утвердило Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота до 2030 г. В документе прописана возможность сдачи ГТС в концессию. Ожидается, что это поможет привлечь в модернизацию портов больше частных инвестиций.

12 апреля 2017 года

«Седов» переходит к калининградскому вузу

Знаменитый барк «Седов» решено передать в оперативное управление Калининградскому государственному техническому университету. Ранее парусник был закреплен за МГТУ.

10 апреля 2017 года

Росрыболовство обсуждает стратегию для береговой инфраструктуры

В Федеральном агентстве по рыболовству обсудили меры по развитию инфраструктуры берегового обслуживания рыбацкого флота. Речь шла об обновлении и создании новых складских и холодильных мощностей, развитии судоремонта и логистики.

17 февраля 2017 года

У ВНИРО сменился директор

Приказом Росрыболовства с 16 февраля 2017 г. директором ВНИРО назначен Кирилл Колончин. Занимавший до этого пост руководителя головного отраслевого НИИ Михаил Глубоковский переведен на должность научного руководителя института.

23 декабря 2016 года

У российских тралов большое будущее

В этом году капитаны и трал-мастера нескольких дальневосточных компаний побывали на предприятиях ведущих мировых производителей орудий лова в Дании, Норвегии и западной части России. Этот опыт позволил рыбакам сложить свое мнение об известных брендах.

29 ноября 2016 года

Росрыболовство будет запасаться молодыми специалистами

По итогам встречи главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова с молодыми учеными принято решение сформировать кадровый резерв для работы в аппарате ведомства и его зарубежных представительствах.

Лента новостей

08 июня 2017 года

По оборудованию АИС возможны изменения

Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.

Министерство упорядочит племенную работу в рыбоводстве

Минсельхоз планирует обновить порядок проведения бонитировки племенных рыб карповых и осетровых пород и разработать правила ведения учета данных в племенном рыбоводстве.

ВНИРО выстраивает систему координации между институтами

Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.

Аквакультура: взгляд из садка

Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.

Учреждения ООН обязались бороться с «рыбными» субсидиями

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пообещали вдвое сократить пагубные субсидии для рыбной отрасли.

Сахалин готовит меры против браконьерства

Борьбу с нелегальным рыбным бизнесом в Сахалинской области обсудила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В дальнейшем будут выработаны соответствующие законодательные инициативы.

Министр доложил о создании комфортной среды для бизнеса

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о завершении работы над законопроектом по неналоговым платежам, а также «дорожной картой» по снятию избыточных требований к бизнесу.

Маломерные суда смогут испробовать ТСК

ЦСМС приступил к испытаниям оборудования, предлагаемого для использования в качестве технических средств контроля на маломерных судах. Апробация пройдет на всех рыбохозяйственных бассейнах.

В деле осетровой банды разберется суд

Прокуратура Хабаровского края передала в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы. Они обвиняются в незаконном приобретении и перевозке свыше 7 тонн осетров.

Институты подготовят список акваторий для рыбоводства

Результаты российских рыбаков, экспедиции научных судов, подготовка к лососевой путине и распределение рыбоводных участков рассматривались на оперативном совещании, которое провел замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Все материалы

Интервью

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Константин БАНДУРИН

АтлантНИРО на страже международных интересов России

Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

Прокурор Сахалинской области

Николай РЯБОВ

Работать нужно в правовом поле

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом»

Сергей ЛЕЛЮХИН

Отрасль привыкает к биржевой торговле

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Подзоне Приморье необходимы ресурсные исследования

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству Виктор АШАРИН

Начальник управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству

Виктор АШАРИН

Росрыболовству удалось снять часть претензий рыбоводов

Все материалы

Крупным планом

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

Все материалы

События

Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

Аквакультура: взгляд из садка

Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

В Выборге заложили первое судно для АТФ

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.