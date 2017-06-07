09 июня 2017 года

Морепродукты Индии становятся популярнее за рубежом

За 2016-2017 финансовый год Индия поставила за границу 1,1 млн тонн водных биоресурсов стоимостью 5,8 млрд долларов (+23%). Это рекордный для страны показатель.

Главной экспортной позицией по водным биоресурсам Индией является замороженная креветка, ее доля составила 38% по объемам и 64% по стоимости. Поставки этого морепродукта в нынешнем финансовом году (он в республике заканчивается в марте) выросли на 16%, стоимость увеличилась на 20%, пишет Hindu Businessline.

Доля мороженой рыбы составила 26% по объему и 12% по стоимости. Общая цена продукта, отправленного за границу, на 27% превысила показатель прошлого фискального года.

Как сообщает корреспондент Fishnews, США и страны Юго-Восточной Азии остаются основными импортерами индийских морепродуктов, кроме того, значительно увеличились поставки в Евросоюз.

Министр торговли и промышленности Индии Нирмал Ситхараман заявил, что рост экспорта обусловлен увеличением производства белоногой креветки ваннамэй, диверсификацией аквакультурного производства морепродуктов, повышением качества продукции, а также развитием инфраструктуры для производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Fishnews