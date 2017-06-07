Морепродукты Индии становятся популярнее за рубежом

07 июня 2017 года
В Белгородской области сотрудники Россельхознадзора перехватили более 200 кг красной икры из США, предназначавшейся для получателя на Украине. Санкционную продукцию сожгли.
05 июня 2017 года
Южная Корея собирается предпринять ряд шагов по увеличению поставок рыбопродукции за границу. В частности, планируется открыть за рубежом центры поддержки экспортеров и продвигать национальный бренд K-fish.
02 июня 2017 года
Соглашение о мерах государства порта дает мировому сообществу все инструменты, необходимые для борьбы с ННН-промыслом, считает генеральный директор ФАО Жозе Грациану да Силва. Руководитель организации выступил на первом совещании сторон договора в Осло.
01 июня 2017 года
На Выборгском судостроительном заводе 31 мая прошла торжественная церемония закладки траулера «Баренцево море» проекта ST-118L-ATF – первого из четырех судов в серии по заказу Архангельского тралового флота.
Результаты сотрудничества в исследовании и сохранении лососей представители разных стран обсудили на 25-й встрече Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана. Рассматривались вопросы организации и проведения Международного года лосося.
31 мая 2017 года
Производство креветки в Таиланде в 2017 г., вероятнее всего, останется на прошлогоднем уровне – 250 тыс. тонн, полагают эксперты. Причиной тому стали сильные дожди и наводнения в начале года.
09 июня 2017 года
Занять должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области изъявили желание 15 человек. Специальная комиссия выбрала четыре кандидатуры, которых представят губернатору для принятия решения.
На пляже сахалинского села Лопатино 17 июня во второй раз пройдет ежегодная экологическая акция «Чистый берег». Помимо окружной администрации организатором субботника выступает созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».
08 июня 2017 года
Начальник ЦСМС Артем Вилкин предложил сдвинуть на полгода вступление в силу требования об оборудовании автоматической идентификационной системы в составе ТСК.
Минсельхоз планирует обновить порядок проведения бонитировки племенных рыб карповых и осетровых пород и разработать правила ведения учета данных в племенном рыбоводстве.
Порядок взаимодействия отраслевых институтов ВНИРО предусмотрел в специальном регламенте. Определены 6 основных направлений деятельности и координаторы в каждой сфере.
ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» сообщило о своей победе в арбитраже над Калининградским УФАС. Суд признал за предприятием право устанавливать тарифы на стоянку судов в порту Пионерский.
Перспективы развития индустриальной аквакультуры и проблемы, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства, обсуждались на выездном семинаре-совещании, которое Ассоциация «Росрыбхоз» провела 30 мая в Костромской области.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) пообещали вдвое сократить пагубные субсидии для рыбной отрасли.
Борьбу с нелегальным рыбным бизнесом в Сахалинской области обсудила комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В дальнейшем будут выработаны соответствующие законодательные инициативы.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил о завершении работы над законопроектом по неналоговым платежам, а также «дорожной картой» по снятию избыточных требований к бизнесу.