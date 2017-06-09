09 июня 2017 года

Предприятие «Гидростроя» взялось за морскую капусту

Сахалинский колхоз имени Кирова возобновил добычу морской капусты, из которой изготавливает как мороженую шинкованную ламинарию, так и консервированный салат. В планах предприятия выпуск новых видов продукции, в том числе из скумбрии и сардины-иваси.

«В давние времена наш колхоз уже занимался морской капустой - и сушил ее, и консервы делал. Но потом предприятию пришлось пережить банкротство, потерю производственных мощностей. Группа компаний «Гидрострой» возродила колхоз, и он начинает набирать новую силу. Соответственно, расширяется и ассортимент продукции», - рассказал Fishnews гендиректор ООО «РК имени Кирова» Михаил Дегтяренко.

В прошлом году предприятие сделало пробные, расчетные срезы ламинарии, а с 15 мая 2017 г. уже приступило к промышленному освоению морской капусты водолазным способом в заливе Анива недалеко от села Озерское. «Среднесуточно добываем порядка 20 тонн, сообщил Михаил Дегтяренко. - Иногда немного больше, иногда меньше, все зависит от погоды, от времени на промысле».

Колхоз производит мороженую шинкованную ламинарию и салат «Дальневосточный». Эта продукция реализуется на отечественном рынке в розницу и по заявкам.

Кроме морской капусты предприятие планирует развивать и другие направления. В частности, перерабатывать скумбрию и сардину-иваси, промысел которых начнут другие подразделения «Гидростроя». «Конечно, прорабатываем расширение ассортимента – собираемся делать и рагу, и продукцию из сайры, и много чего еще», - отметил глава РК имени Кирова.

Fishnews