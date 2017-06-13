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Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор АШАРИН

Виктор Ашарин: Пора оценить, чего нам ждать от аквакультуры после 2020 года

Всероссийское совещание, которое пройдет 28-29 июня в Ростове-на-Дону, позволит обсудить, чего может добиться товарное рыбоводство в ближайшие 10-15 лет и какие цели нужно ставить перед его отдельными направлениями, отмечает начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин.

Во всероссийском совещании «О состоянии и перспективах развития товарной аквакультуры до 2030 г.» примут участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств федерального и регионального уровня. К участию в дискуссии приглашаются все регионы, отраслевые ассоциации и сами аквакультурные хозяйства.

«Главная цель совещания – определиться с тем, что ждет нас после 2020 года, когда закончится действие и госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, и отраслевой программы развития товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), – рассказал Fishnews начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор Ашарин. – Времени осталось немного – с учетом того что рыба растет два-три года, это фактически один полный цикл, и последствия принятых сегодня мер и решений мы частично увидим уже после окончания программ».

Представитель ведомства подчеркнул, что надо понимать, на какие результаты с учетом нынешней ситуации рассчитывать в 2020 г. и какие планы и ожидания можно закладывать на следующий период – с 2020 по 2030 гг. Планируется послушать и регионы, и рыбоводные предприятия, чтобы четко представлять, в каких направлениях надо сфокусировать работу отраслевого регулятора.

«На совещании мы постараемся поднять максимально широкий круг вопросов, – обратил внимание Виктор Ашарин. – Это и механизмы поддержки товарной аквакультуры, в том числе стимулирование банков к кредитованию малых организаций, это и научное сопровождение – разработка рецептур кормов, профилактика и лечение болезней рыб, это и подготовка кадров для рыбоводных хозяйств. Конечно, это и администрирование и нормативная база – прямая наша обязанность, какие изменения необходимо внести в этой части».

Представитель Росрыболовства добавил, что совещание такого масштаба – это хорошая возможность для рыбоводов и специалистов смежных отраслей пообщаться вне рамок программных мероприятий, обменяться мнениями, наладить контакты и деловые связи. На площадке совещания будет организована выставка оборудования для товарного рыбоводства, участие в которой для экспонентов бесплатное.

«С аквакультурой принято связывать большие ожидания, и задачи перед нами стоят очень серьезные. С одной стороны, все говорят, что у нас огромные водные пространства, с другой стороны, где взять кадры, технологии, посадочный материал, что делать с логистикой, переработкой и т.д.? Мы должны комплексно оценить наши возможности, потому что лозунгов много, но нам нужна результативность не на словах, а на деле», - подчеркнул Виктор Ашарин.

Полный текст читайте в разделе «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: аквакультуравыставкаросрыболовство

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