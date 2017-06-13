14 июня 2017 года

Президент поручил проверить соблюдение ограничений при поставках продуктов

До 1 декабря Генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и законодательства РФ, направленных на то, чтобы не допустить нарушение ограничений поставок в страну продовольственных товаров.

Президент Владимир Путин поставил перед Генпрокуратурой задачу выполнить комплексную проверку исполнения международных соглашений и законодательства РФ «в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения». Срок – до 1 декабря 2017 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поручение дано в рамках задачи по активизации импортозамещения плодово-овощной продукции на внутреннем рынке. Однако ограничения сегодня действуют не только в отношении овощей и фруктов.

В августе 2014 г. Россия в ответ на санкции зарубежных стран ввела эмбарго. Под запрет попали поставки в РФ сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из США, Австралии, Канады, Норвегии и стран Евросоюза. В список санкционных товаров вошла и продукция из водных биоресурсов.

В августе 2015 г. эмбарго распространилина Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину. Впоследствии глава государства продлил действие антисанкций до конца 2017 г. С 2015 г. продукция, которая была ввезена в РФ вопреки эмбарго, подлежит уничтожению.

Россельхознадзор регулярно докладывает об уничтожении «санкционки». По данным на 13 июня, задержано 14059 тонн контрабандной растительной пищевой продукции, из которых уничтожено 13913 тонн. Задержана 491 тонна пищевой продукции животного происхождения, уничтожено 474 тонны.

Fishnews