14 июня 2017 года

Рыбаки Сахалина рассчитывают на понятные и разумные ограничения

Областная комиссия по анадромным уже определила сроки промысла лососей на северо-востоке и северо-западе Сахалина, теперь рыбаки ждут, какие же меры регулирования в итоге будут приняты для юго-восточной части.

Напомним, что ранее сахалинская наука озвучила предложения об ограничении промысла горбуши на восточном побережье острова. Тему вынесли на заседание областной комиссии по анадромным 2 июня, однако представители теруправления указали на ряд неточностей в рекомендациях, а также отсутствие материалов со стороны ТУ и рыбвода. По итогам голосования вопрос с повестки дня был снят.

Ситуация напряженная, до сих пор рыбацкое сообщество ждет, какое решение по регулированию промысла горбуши на юго-восточном побережье острова, будет принято, рассказал председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов. Рыбопромышленникам важно знать, какие их жду ограничения.

Собеседник Fishnews напомним, что ранее ДВНПС на основе предложений профильной рабочей группы рекомендовал вернуться к рассмотрению рекомендаций по организации промысла. «Сейчас мы ждем результатов съемки, которую проводят специалисты ТИНРО-Центра», – отметил руководитель АСРКС. Рыбаки надеются, что исследования дадут основания для более оптимистичных прогнозов.

На заседании 9 июня комиссия определила сроки добычи тихоокеанских лососей на северо-восточном Сахалине. На участке «мыс Елизаветы – 2 км на север от входа в заливе Пильтун» промысел должен открыться с 6 июля, «2 км на север от входа в залив Пильтун – мыс Терпения» – с 16 июля.

Днем ранее были определены сроки промысла горбуши и кеты для северо-западного Сахалина: добыча разрешена с 16 июня.

Fishnews