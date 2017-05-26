26 мая 2017 года

Сахалинской науке поставили «лососевые» задачи

Специальная рабочая группа обсудила ранее меры регулирования промысла тихоокеанских лососей в Сахалинском регионе. По итогам обсуждения ДВНПС рекомендовал СахНИРО и бассейновому управлению вернуться к рассмотрению сроков промысла горбуши, а также к вопросу о запрете промысла в заливе Терпения.

Напомним, что меры регулирования промысла тихоокеанских лососей в Сахалинской области обсуждала 11 мая специальная рабочая группа. Организовать такую площадку поручил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На следующий день организацию путины рассматривал уже Дальневосточный научно-промысловый совет. В итоговом протоколе ДВНПС говорится, что совет согласился с предложениями рабочей группы, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, Сахалинскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии предложено вернуться к рассмотрению рекомендации о закрытии для промысла залива Терпения. С обоснованностью запрета лова в заливе Анива «в связи с многолетними малыми подходами горбуши» рабочая группа согласилась.

Предложено выработать альтернативные рекомендации возможности организации промысла, с мерами регулирования промысла при малочисленных подходах горбуши (в том числе ограничение промысла на основных реках Поронайского района и введение проходных дней).

ДВНПС также рекомендовал СахНИРО и Сахалинрыбводу рассмотреть сроки начала промысла горбуши в области – в части возможности придерживаться традиционно устанавливаемых сроков добычи предыдущих лет. Ранее было озвучено предложение сдвинуть сроки промысла горбуши в районах Сахалина вперед.

Отметим, что в протоколе рабочей группы нашли отражение и другие вопросы – о присвоении кодов ОСМ орудиям лова, о мерах регулирования промысла кеты на реке Найба, о научном обеспечении.

Также рабочая группа рекомендовала Сахалино-Курильскому теруправлению Росрыболовства, СахНИРО и Сахалинрыбводу создать в муниципальных районах комиссии из числа должностных лиц для обследования нерестилищ, анализа данных по заполнению и ходу промысла. Информация должна оперативно направляться в комиссию по анадромным.

Fishnews