15 июня 2017 года

Ректор МГТУ предложил создать рыбацкую академию

Нужно не включать морские подразделения МГТУ в состав регионального опорного вуза, а создать на их базе отдельную академию, подведомственную Росрыболовству, считает ректор Мурманского государственного технического университета Сергей Агарков.

Напомним, что распоряжением Правительства РФ Мурманский государственный технический университет выведен из системы Росрыболовства и передается в ведение Министерства образования и науки. МГТУ сливается с региональным опорным вузом – Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ). В связи с этим в Росрыболовстве подчеркнули, что вместе с передачей МГТУ ответственность за подготовку отраслевых кадров на Северном бассейне также переходит к региону и Минобрнауки. Предстоящее изменение статуса университета вызвало беспокойство среди учащихся морских специальностей МГТУ в связи с вопросами получения рабочих дипломов, прохождении практики и пр.

Ректор МГТУ Сергей Агарков озвучил свое предложение 14 июня на стратегической сессии по формированию единого университетского центра в Мурманске. Из доклада следует, что предлагаемая сегодня концепция объединения вузов требует дополнительной проработки в вопросах как нормативно-правового обеспечения, так и социальных последствий, которые до конца не просчитаны, сообщили Fishnews в пресс-службе МГТУ.

Глава университета считает единственно правильным решением выделить из состава МГТУ морские подразделения (Морской институт, Мурманский морской рыбопромышленный колледж, Архангельский морской рыбопромышленный техникум) и создать на их основе Мурманскую государственную академию рыбопромыслового флота, подведомственную Росрыболовству. Все остальные учебные подразделения, по мнению Сергея Агаркова, следует передать в МАГУ в рамках создания регионального опорного вуза. В МГТУ отметили, что такой подход поддерживает все профессиональное сообщество Северного рыбохозяйственного бассейна.

Fishnews