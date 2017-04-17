17 апреля 2017 года

Росрыболовство: Нет гарантий, что специализацию МГТУ сохранят

На данный момент нет гарантий, что при передаче Мурманского государственного технического университета в ведение Минобрнауки будет выполнено поручение президента о сохранении специализации учебного заведения, заявили в Росрыболовстве.

Вопрос о передаче Мурманского государственного технического университета (МГТУ) в ведение Минобрнауки России и его последующем объединении с Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ) был инициирован губернатором, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве отметили, что федеральное агентство совместно с Союзом рыбопромышленников Севера выступали с единым мнением о необходимости сохранения вуза в системе отраслевого образования, аргументировали риски перепрофилирования и сокращения обеспечения специализированными кадрами рыбопромышленного комплекса Северного бассейна – второго по значимости в РФ.

«Распоряжением правительства решение о передаче принято и будет исполнено. Вместе с тем на данный момент нет гарантий, что Минобрнауки будет выполнено поручение президента России о сохранении специализации учебного заведения, и риски потери уровня подготовки специалистов по профильным специальностям остаются», - заявили в ФАР.

В Росрыболовстве подчеркнули, что вместе с передачей МГТУ ответственность за подготовку отраслевых кадров на Северном бассейне также переходит к региону и Минобрнауки.

Отметим, предстоящее изменение статуса университета вызвало беспокойство среди учащихся. Они составили открытое письмо ректору Сергею Агаркову с вопросами о получении рабочих дипломов, прохождении практики и пр.

Fishnews