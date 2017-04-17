Росрыболовство: Нет гарантий, что специализацию МГТУ сохранят

17 апреля 2017 года
Решение об ограничении использования жаберных сетей должно быть принято на федеральном уровне – путем внесения изменений в правила рыболовства, считает сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.
Расширению российского промысла в открытых районах Мирового океана мешает целый ряд административных барьеров и неурегулированных нормативных вопросов. Это снижает эффективность экспедиций и приводит к удорожанию рыбной продукции.
Минсельхоз и Росрыболовство проработают вопросы создания на архипелаге Шпицберген базы отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО. Для научных исследований на островах планируют выделить дополнительные средства.
Правительство решило внести в Госдуму законопроект, который должен устранить противоречие, возникшее при изменении закона в части прибрежного рыболовства. С 2019 г. транспортировка и выгрузка уловов водных биоресурсов в замороженном виде при осуществлении «прибрежки» будет запрещена.
Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота одобрили участники межведомственного совещания, сообщили в Росрыболовстве.
14 апреля 2017 года
В связи с предстоящим изменением статуса Мурманского государственного технического университета, его учащиеся направили открытое письмо ректору. Курсантов интересуют вопросы получения рабочих дипломов, прохождения практики и пр.
17 апреля 2017 года
Исследования показали значительный рост популяции гижигинско-камчатской сельди. Наука рекомендовала увеличить ее возможный вылов в 2017 г. на 31 тыс. тонн.
Решение об ограничении использования жаберных сетей должно быть принято на федеральном уровне – путем внесения изменений в правила рыболовства, считает сенатор от Камчатского края Борис Невзоров.
В 2016 г. уполномоченными органами исполнительной власти Сахалинской области закончено формирование управляющей компании (ООО «Южный Терминал», 99,99% уставного капитала в областной собственности) для реализации инвестиционного проекта строительства Корсаковского рыбного логистическо-перерабатывающего центра.
Расширению российского промысла в открытых районах Мирового океана мешает целый ряд административных барьеров и неурегулированных нормативных вопросов. Это снижает эффективность экспедиций и приводит к удорожанию рыбной продукции.
Минсельхоз и Росрыболовство проработают вопросы создания на архипелаге Шпицберген базы отряда аварийно-спасательных работ и морской биологической станции ПИНРО. Для научных исследований на островах планируют выделить дополнительные средства.
В Камчатском крае завершается прием заявок на ежегодный конкурс «Лучший по профессии» в рыбной отрасли. Последний день – 20 апреля.
Минсельхоз разместил для обсуждения проект изменений методики, используемой при расчете начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров.
Правительство решило внести в Госдуму законопроект, который должен устранить противоречие, возникшее при изменении закона в части прибрежного рыболовства. С 2019 г. транспортировка и выгрузка уловов водных биоресурсов в замороженном виде при осуществлении «прибрежки» будет запрещена.
Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания рыбацкого флота одобрили участники межведомственного совещания, сообщили в Росрыболовстве.
Тихоокеанский рыбохозяйственный совет США (Pacific Fishery Management Council) жестко ограничил сезон добычи чавычи в штате Калифорния. Решение связано с рекордным уменьшением поголовья из-за продолжительной засухи в 2014-2015 гг.