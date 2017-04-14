14 апреля 2017 года

Курсанты МГТУ обеспокоены реформами

В связи с предстоящим изменением статуса Мурманского государственного технического университета, его учащиеся направили открытое письмо ректору. Курсантов интересуют вопросы получения рабочих дипломов, прохождения практики и пр.

Напомним, что в соответствии с распоряжением правительства МГТУ переводится из ведения Росрыболовства к Минобрнауки. В дальнейшем вуз предполагается слить с опорным Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ). Кроме того, учебный парусник «Седов», закрепленный за МГТУ и использовавшийся для практики курсантов, передается Калининградскому государственному техническому университету.

Эти известия вызвали обеспокоенность в курсантской и студенческой среде. В открытом письме ректору МГТУ Сергею Агаркову учащиеся вуза и Морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева выражают озабоченность в связи с предстоящими переменами: «Что будет с нами, курсантами? Кому мы будем нужны как морские специалисты с дипломами МАГУ? И что будет с нашей практикой и трудоустройством?»

Учащиеся пишут, что поступали в вуз, который выдавал признанный на международном уровне диплом, являющийся «гарантией качества образования и трудоустройства». Они опасаются, что теперь будут вынуждены переводиться в другие морские университеты для получения рабочих дипломов. Кроме того, курсантов тревожат вопросы прохождения морской практики (без барка «Седов»), получения формы и питания, а также открытия обещанной ранее военно-морской кафедры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе вуза, письмо зачитали и лично вручили ректору. Он пообещал в короткие сроки дать исчерпывающие ответы на эти и другие злободневные вопросы.

Fishnews