15 июня 2017 года

Краболовы начинают строительство флота

Компания «Антей» подписала контракт на строительство среднетоннажного судна с судостроительным заводом «Пелла». Судно предназначено для работы с живым крабом, но сможет выпускать и мороженую продукцию, а также использоваться для промысла рыбы.

Подписи под контрактом 14 июня поставили генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь и генеральный директор Ленинградского судостроительного завода «Пелла» Герберт Цатуров. На церемонии подписания присутствовали замруководителя Росрыболовства Петр Савчук и президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.



«Планируется строительство специализированного краболовного судна, которое будет добывать краба и перевозить его в живом виде, но с возможностью модернизации. В случае переоборудования и установки вместо чанов под живого краба перерабатывающей фабрики – крабового модуля, судно будет способно выпускать и готовую продукцию, – рассказал корреспонденту Fishnews Андрей Поломарь. – Это среднетоннажное судно длиной до 50 метров с емкостью наливных трюмов порядка 500 кубометров».

Он напомнил, что «Пелла» уже строила рыболовное судно-ярусолов по проекту PL-475. Впоследствии этот проект был адаптирован под потребности краболовов. «Платформа существует, она отработана, мы научились ее делать. Мы уже запустили модернизацию этого проекта, в этом году у нас будет вся документация, и в этом же году произойдет закладка», – пообещал Герберт Цатуров, отметив заслуги специалистов «Антея», принимавших активное участие в формировании концепции судна.

По условиям контракта сдать новый краболов строители должны к концу 2019 г., но на заводе надеются завершить все работы еще раньше.

Президент ООО «Антей» Иван Михнов подчеркнул универсальность будущего судна, которая обеспечит его круглогодичную загрузку и позволит после выборки крабовых квот с небольшими изменениями перейти на работу на других объектах промысла. «Это судно – как матрица. На его базе, поскольку у судна есть морозильный трюм, можно потом поставить и цех по переработке краба, и цех по переработке рыбы, а можно поставить и ярусное оборудование, в зависимости от конъюнктуры рынка», – уточнил он.

По словам Ивана Михнова, заказ специализированного краболовного судна – это своего рода прецедент, поскольку до этого и в нашей стране, и за рубежом для добычи крабов суда никогда не проектировались. «Это важный этап в развитии российского крабового промысла», – согласен президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Он отметил, что сейчас на Дальневосточном бассейне основу крабового промысла составляют 50-60 судов, на долю которых приходится 80% вылова. Все эти суда не новые, со временем будут выбывать из эксплуатации, а значит, судовладельцам потребуется замена. По мнению главы ассоциации, «Пелла» и «Антей» выступают первопроходцами в этом вопросе и, возможно, даже сформируют новое направление в гражданском судостроении, связанное с особенностями крабового промысла.

«Если будет 15, 20 или 25 судов построено под инвестиционные квоты, это изменит структуру краболовного флота, – выразил мнение Александр Дупляков. – Очень важно, что есть поддержка со стороны Федерального агентства по рыболовству. И хотя пока не сформированы акты по крабу, я надеюсь, что регулятором будет принято сбалансированное решение по требованиям к объектам инвестиций и по объемам квот, которые будут выделяться на одно судно».

Компания «Антей» принимала решение начать строительство до выхода постановлений по инвестквотам для краболовов совершенно осознанно, подтвердил Андрей Поломарь. «Программа по модернизации нашего флота, в том числе путем строительства судов, рассматривалась и прорабатывалась безотносительно инвестиционных квот. Поддержка государства - только дополнительный плюс в ее реализации. На первом этапе мы рассматривали весь спектр возможностей - и иностранные верфи, и отечественные. Но когда стало понятно, что инвестквотам быть, естественно приоритеты сместились в сторону российского судостроения», – заявил гендиректор ООО «Антей».

«На наш взгляд, это только старт, мы видим, что у тральщиков будет порядка 150 судов в ближайшие пять лет и краболовов – порядка 30-40. Такие перспективы этого рынка. Одним словом, в ближайшие пять лет мы видим строительство порядка 200 судов», – резюмировал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук и пожелал успехов «доброму почину» краболовов.

Во время посещения «Пеллы» представители рыбной отрасли осмотрели производственную площадку и основные мощности завода – стапельный цех, участок металлообработки, автоматизированный поезд для спуска судов и причальную стенку, которой происходит достройка. По словам Герберта Цатурова, стратегия развития предприятия предусматривает загрузку судами рыбодобывающего флота, в том числе в рамках инвестиционных квот. Несмотря на то, что возможности «Пеллы» позволяют строить суда спусковым весом до 3 тыс. тонн, длиной до 120 метров и шириной до 25 метров, на заводе определена предпочтительная линейка, включающая суда размером около 70, 60 и 50 метров.

Кроме того, в рамках встречи было заключено соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока и ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Основной целью соглашения является обеспечение эффективного взаимодействия членов ассоциации и верфи по вопросам строительства серии судов для добычи краба.

Fishnews