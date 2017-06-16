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Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Уточнение сэкономит деньги рыбакам

Министерство сельского хозяйства решило уточнить, что в технических требованиях к судам, которые будут претендовать на инвестквоты, речь идет о наибольшей длине. Именно на этот термин изначально ориентировались компании, решившие строить флот, отмечает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Напомним, что в мае вышли постановления правительства по инвестиционным квотам. Однако эксперты уже указывают на вопросы, которые возникнут при использовании этих правовых актов на практике.

На сегодняшний день Минсельхоз предложил поправки в постановление о требованиях к объектам инвестиций. Это изменения, которые позволят избежать многих проблем, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. Предлагается уточнить, что в требованиях под длиной судна понимается наибольшая длина (термин, предусмотренный ГОСТом 1062-80). Когда шла разработка постановления о требованиях к флоту, предполагалось использовать именно этот термин, на него компании ориентировались, когда готовили проектную документацию, отметил собеседник Fishnews.

Понятие из действующей редакции – «международными договорами (конвенциями) Российской Федерации» – очень широкое по своему содержанию. Это приводит к юридической неопределенности в отношении порядка определения минимальной длины того или иного типа объектов инвестиций, полагает эксперт.

«Например, согласно пункту 8 статьи 2 Международной конвенции по обмеру судов 1969 года понятие «длина» определяется не так, как «наибольшая длина» в соответствии с пунктом 23 действующего ГОСТа 1062-80, которое ранее использовалось при подготовке проекта постановления. В результате судно с длиной 80 м по Конвенции 1969 года может иметь наибольшую длину 85-87 м по ГОСТу 1062-80, а это требует существенной доработки проектной документации и приводит к увеличению стоимости единицы флота», – заявил представитель холдинга.

Уточнение позволит не вносить изменений в концепт-проекты, которые многие компании уже подготовили в ожидании приема заявок на инвестквоты, уверен Сергей Сенников.

Fishnews

НазадМетки: правительство

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