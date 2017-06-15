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Министерство сельского хозяйства РФ

Изменения по инвестиционным квотам не заставили ждать

Минсельхоз уже предложил поправки в постановления по инвестиционным квотам. Планируется уточнить, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».

Постановления правительства по квотам на инвестиционные цели вышли в мае. Предусматривается, что уже 8 июня открывается прием заявок от претендентов на получение ресурса под строительство судов и заводов. Продлиться заявочная кампания должна полгода.

Эксперты уже успели рассказать о вопросах, которые возникают к правовым актам. Как сообщает корреспондент Fishnews, в настоящее время Министерство сельского хозяйства РФ предложило проект изменений.

Поправки могут внести в требования к объектам инвестиций и инвестиционным проектам (утверждены постановлением от 25 мая 2017 г. № 633). По действующей редакции, «длина судна определяется по правилам обмера морских судов, установленным международными договорами (конвенциями) РФ». Минсельхоз предлагает новую формулировку: «в целях настоящих требований применяется наибольшая длина судна, определяемая согласно проектной документации как расстояние, измеренное в горизонтальной плоскости между крайними точками теоретической поверхности корпуса судна в носовой и кормовой оконечностях».

«Проект постановления уточняет, что в требованиях под длиной судна понимается наибольшая длина судна, которая указывается в проектной документации», – говорится в пояснительной записке.

Отмечено, что сохранение понятия «длина судна, определяемая в соответствии с правилами обмера судов, установленными международными договорами (конвенциями) РФ» влечет за собой дополнительные расходы при строительстве в объеме до 4% по увеличению габаритов судна, его весу и увеличение в дальнейшем расходов по эксплуатации единицы флота.

Также предложено внести изменения в приложение к правилам расчета обеспечения реализации инвестиционных проектов (утверждены тем же постановлением): для объекта инвестиций типа С (завод по переработке трески, пикши и иных видов рыб малой мощности) указать значение долей квот для трески и пикши (сейчас там только треска). То же самое – в приложении к Положению о закреплении и предоставлении доли квоты (утверждено постановлением от 29 мая 2017 г. № 648).

Fishnews

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