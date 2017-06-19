19 июня 2017 года

Бизнес на калуге остановили пограничники

На Сахалине задержана с поличным группу, промышлявшая добычей исчезающего вида осетровых – калуги. По информации пограничников, «краснокнижная» продукция продавалась в основном проверенным покупателям.

Троих жителей Охинского района взяли 17 июня при выгрузке уже переработанной калуги на побережье залива Байкал южнее села Москальво. Вместе с уловом в качестве вещественных доказательств изъяли катер с подвесным двигателем, прицеп для его транспортировки и трактор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, «краснокнижные» уловы продавались конспиративно, преимущественно проверенным покупателям. Ведется следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, совершенные организованной группой).

Fishnews