Новости
На Сахалине задержана с поличным группа браконьеров, промышлявшая добычей калуги. Фото пресс-службы погрануправления

Бизнес на калуге остановили пограничники

На Сахалине задержана с поличным группу, промышлявшая добычей исчезающего вида осетровых – калуги. По информации пограничников, «краснокнижная» продукция продавалась в основном проверенным покупателям.

Троих жителей Охинского района взяли 17 июня при выгрузке уже переработанной калуги на побережье залива Байкал южнее села Москальво. Вместе с уловом в качестве вещественных доказательств изъяли катер с подвесным двигателем, прицеп для его транспортировки и трактор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области, «краснокнижные» уловы продавались конспиративно, преимущественно проверенным покупателям. Ведется следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России, совершенные организованной группой).

Fishnews

  • На Сахалине задержана с поличным группа браконьеров, промышлявшая добычей калуги. Фото пресс-службы погрануправления
  • На Сахалине задержана с поличным группа браконьеров, промышлявшая добычей калуги. Фото пресс-службы погрануправления
  • На Сахалине задержана с поличным группа браконьеров, промышлявшая добычей калуги. Фото пресс-службы погрануправления
  • Вместе с уловом изъяли катер с мотором, прицеп и трактор. Фото пресс-службы погрануправления
    • НазадМетки: осетровыхсахалинуголовное дело

    Похожие новости

    19 июня 2017 года

    Агентство по рыболовству Сахалина возглавил Геннадий Судаков

    По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.

    16 июня 2017 года

    Стерлядь и осетр не попали на свадьбу

    В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.

    15 июня 2017 года

    Россия и Китай проверили обстановку на Амуре

    Совместная работа российских и китайских органов рыбоохраны способствует сохранению и рациональному использованию рыбных ресурсов по обе стороны границы, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.

    14 июня 2017 года

    Рыбаки Сахалина рассчитывают на понятные и разумные ограничения

    Областная комиссия по анадромным уже определила сроки промысла лососей на северо-востоке и северо-западе Сахалина, теперь рыбаки ждут, какие же меры регулирования в итоге будут приняты для юго-восточной части.

    Порт для импорта живых морепродуктов открыт в Шанхае

    В Шанхае начал работу специализированный порт для поставок морепродуктов в живом виде. По информации СМИ, его работа началась с доставки 50 тонн королевского краба с Сахалина.

    «Краснокнижную» рыбалку на Сахалине прервали правоохранители

    В Набильском заливе пограничники задержали группу браконьеров, промышлявших добычей «краснокнижной» рыбы. У злоумышленников изъяли 28 сахалинских тайменей и 4 кумжи.

    Лента новостей

    19 июня 2017 года

    Агентство по рыболовству Сахалина возглавил Геннадий Судаков

    По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.

    АДМ помогла ученым собрать больше данных на промысле

    В нынешний сезон «А» охотоморской путины отраслевые институты получили огромный объем информации о запасах и миграциях минтая и сельди, а также приловах других рыб и влиянии промысла на экосистему. В этом помогли дополнительные научные наблюдатели, отработавшие при поддержке Ассоциации добытчиков минтая.

    Ценный биоресурс сняли с контрабандистов

    Пограничники Приморья задержали четверых иностранцев, пытавшихся незаконно вывезти в Китай более 7 тыс. особей сушеного трепанга. Деликатес пытались спрятать в сумках, под одеждой и даже в обуви.

    Бизнес заинтересовался рыбоводством Татарстана

    В реализации проекта аквабиокультурного комплекса в Республике Татарстан планируют участвовать предприниматели из Норвегии и Челябинска. Власти региона обещают предоставить площадки, а также содействовать в согласовании документации и проведении коммуникаций.

    Аквафермеры Приморья присмотрели места под «грядки»

    В Приморское теруправление управление Росрыболовства поступили предложения по формированию 52 морских рыбоводных участков. Заседание комиссии по определению границ РВУ проведут 3 июля.

    Китайцы оценили российский контроль рыбного экспорта

    Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.

    Участники берегового субботника нашли клады

    На пляже сахалинского села Лопатино в ходе экологической акции добровольцы собрали три КамАЗа отходов. Превратить уборку в квест с призами и концертом помог созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».

    В ЕЭК готовят перечни стандартов к техрегламентам

    Списки стандартов к техническим регламентам ЕАЭС должны помочь предпринимателям соответствовать требованиям, которые предъявляются к безопасности и качеству товаров. Уже одобрен набор для «рыбного» техрегламента.

    Дети Заполярья включились в спасение лососевой реки

    Школьники Мурманской области высадили 10 тыс. растений возле устья Варзуги. Таким способом реку с крупнейшим в Европе стадом дикой семги и село Кузомень защищают от наступления песков.

    Убийца тиляпии добрался до Тайваня

    На Тайване в городе центрального подчинения Таоюань обнаружен вирус озерной тиляпии (TiLV). Вызываемое им заболевание - одно из самых опасных для рыбы, ветеринарные специалисты проверят пруды в радиусе 3 км от зараженного.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки могут готовить заявки

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Некоторые положения по инвестквотам вызывают вопросы

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Задержка постановлений не отразится на планах АТФ по строительству флота

    Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии Константин БАНДУРИН

    Директор Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии

    Константин БАНДУРИН

    АтлантНИРО на страже международных интересов России

    Прокурор Сахалинской области Николай РЯБОВ

    Прокурор Сахалинской области

    Николай РЯБОВ

    Работать нужно в правовом поле

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Роман ГРАНАТОВ

    Заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края

    Роман ГРАНАТОВ

    Мы должны обеспечить разумный баланс между добычей и сохранением биоресурсов

    Начальник управления аквакультуры Росрыболовства Виктор АШАРИН

    Начальник управления аквакультуры Росрыболовства

    Виктор АШАРИН

    Пора оценить, чего нам ждать от аквакультуры после 2020 года

    Все материалы

    Крупным планом

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Утилизационный грант приходит в рыбную отрасль

    Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

    Иваси: актуальные проблемы и заманчивые перспективы

    Все материалы

    События

    Ассоциация «Росрыбхоз» провела в Костромской области выездной семинар-совещание по вопросам развития индустриальной аквакультуры

    Аквакультура: взгляд из садка

    Траулер «Баренцево море» для АТФ заложили на Выборгском судостроительном заводе. Фото пресс-службы Росрыболовства

    В Выборге заложили первое судно для АТФ

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.