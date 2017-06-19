Бизнес на калуге остановили пограничники

19 июня 2017 года
По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.
16 июня 2017 года
В Тюменской области правоохранители обнаружили в остановленном автомобиле свыше 100 кг осетровых. По словам водителя, рыба была куплена открыто на местном рынке и предназначалась в качестве угощения на свадьбу.
15 июня 2017 года
Совместная работа российских и китайских органов рыбоохраны способствует сохранению и рациональному использованию рыбных ресурсов по обе стороны границы, считают в Амурском теруправлении Росрыболовства.
14 июня 2017 года
Областная комиссия по анадромным уже определила сроки промысла лососей на северо-востоке и северо-западе Сахалина, теперь рыбаки ждут, какие же меры регулирования в итоге будут приняты для юго-восточной части.
В Шанхае начал работу специализированный порт для поставок морепродуктов в живом виде. По информации СМИ, его работа началась с доставки 50 тонн королевского краба с Сахалина.
В Набильском заливе пограничники задержали группу браконьеров, промышлявших добычей «краснокнижной» рыбы. У злоумышленников изъяли 28 сахалинских тайменей и 4 кумжи.
19 июня 2017 года
По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.
В нынешний сезон «А» охотоморской путины отраслевые институты получили огромный объем информации о запасах и миграциях минтая и сельди, а также приловах других рыб и влиянии промысла на экосистему. В этом помогли дополнительные научные наблюдатели, отработавшие при поддержке Ассоциации добытчиков минтая.
Пограничники Приморья задержали четверых иностранцев, пытавшихся незаконно вывезти в Китай более 7 тыс. особей сушеного трепанга. Деликатес пытались спрятать в сумках, под одеждой и даже в обуви.
В реализации проекта аквабиокультурного комплекса в Республике Татарстан планируют участвовать предприниматели из Норвегии и Челябинска. Власти региона обещают предоставить площадки, а также содействовать в согласовании документации и проведении коммуникаций.
В Приморское теруправление управление Росрыболовства поступили предложения по формированию 52 морских рыбоводных участков. Заседание комиссии по определению границ РВУ проведут 3 июля.
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
На пляже сахалинского села Лопатино в ходе экологической акции добровольцы собрали три КамАЗа отходов. Превратить уборку в квест с призами и концертом помог созданный рыболовецкими компаниями фонд «Родные острова».
Списки стандартов к техническим регламентам ЕАЭС должны помочь предпринимателям соответствовать требованиям, которые предъявляются к безопасности и качеству товаров. Уже одобрен набор для «рыбного» техрегламента.
Школьники Мурманской области высадили 10 тыс. растений возле устья Варзуги. Таким способом реку с крупнейшим в Европе стадом дикой семги и село Кузомень защищают от наступления песков.
На Тайване в городе центрального подчинения Таоюань обнаружен вирус озерной тиляпии (TiLV). Вызываемое им заболевание - одно из самых опасных для рыбы, ветеринарные специалисты проверят пруды в радиусе 3 км от зараженного.