20 июня 2017 года

Западная Камчатка готовится к «красной» путине

Лососевый промысел на западном побережье Камчатки развернется в июле. В преддверии путины рыбодобывающие предприятия, расположенные в Усть-Большерецком районе, посетил губернатор Владимир Илюхин.

В рабочей поездке также приняли участие председатель Законодательного собрания региона Валерий Раенко и представители краевого правительства. В поселке Озерновском губернатор осмотрел береговые мощности двух крупнейших рыбоперерабатывающих компаний – Озерновского РКЗ № 55 и «Витязь-Авто».

«Все основные предприятия, которые здесь расположены, готовы к лососевой путине, хотя ее активная фаза начнется только в июле. Сейчас на заводах обрабатывают белорыбицу, загрузка полная, персонал набран, - рассказал Владимир Илюхин. - Компании планируют в этом году добыть здесь порядка 20 тыс. тонн нерки. Думаю, что они с этой задачей справятся».

На ОРКЗ № 55 глава региона посетил новый рыбоконсервный цех, который был запущен в 2015 г. На предприятии модернизировали морозильные мощности и внедрили новую технологию производства. В камчатском правительстве отмечают значимость этого инвестиционного проекта в рыбной промышленности края.

«Озерновский РКЗ № 55 – это одно из старейших рыбоперерабатывающих предприятий Камчатки. Здесь проведена большая модернизация – в развитие производства вложено более 1,5 млрд рублей инвестиций. Очень похвально, что бизнес такие работы проводит. Ведь во многом благодаря таким предприятиям на побережьях люди остаются жить и работать», - отметил Владимир Илюхин.

Он также побывал на современном заводе компании «Витязь-Авто», пообщался с работниками и руководством предприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Кроме того, губернатор осмотрел построенную в 2016 г. баню, хлебопекарню Озерновского и продовольственный магазин.

«Компания «Витязь-Авто» несет большую социальную нагрузку, – обратил внимание глава региона. – Силами предприятия была восстановлена хлебопекарня, которая обеспечивает хлебом жителей поселка и организации, которые здесь работают. Осмотрели баню. Таких объектов, я думаю, на Дальнем Востоке нигде нет. Хотя это поселковая баня, куда любой желающий может прийти помыться. В магазине есть необходимый набор продуктов. Причем на некоторые наименования цены ниже, чем в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе. И это тоже работа бизнеса, который смог организовать прямые поставки из Владивостока».

Глава региона осмотрел и строительную площадку, где началось возведение физкультурно-оздоровительного комплекса. Инициатором инвестпроекта является Ассоциация рыбопромышленных предприятий Озерновского региона. Ввести объект в эксплуатацию планируют осенью.

По итогам рабочей поездки Владимир Илюхин подчеркнул, что в целом в поселке Озерновский за последние годы была проведена большая работа. Вместе с тем он призвал местные власти активнее работать с предпринимателями. «У меня есть нарекания как к муниципальной, так и к поселковой власти. Им есть над чем работать. С таким бизнесом, конечно, надо взаимодействовать, чтобы получить больший эффект во благо жителей. Ряд вопросов будем решать и с главой района, и с главой поселения», - заверил губернатор.

Напомним, что лососевая путина стартовала на Камчатке 1 июня. Первыми начали рыбачить предприятия в Усть-Камчатском, Алеутском, Олюторском районах и в Кроноцком заливе. Основной промысел на морских неводах в Усть-Большерецком районе стартует с 15 июля. Всего в этом году, согласно прогнозам науки, рыбаки региона смогут добыть более 186 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Fishnews