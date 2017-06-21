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Сардина-иваси. Фото Константина Коробкова

КамчатНИРО разработал «кошельки» для сардины и сельди

В Камчатском НИИ рыбного хозяйства и океанографии созданы проекты кошельковых неводов для добычи тихоокеанской сельди и сардины-иваси. Документы содержат способы вооружения и оснастки этих орудий лова.

Проекты «Невод кошельковый 1150 х 200 м для лова тихоокеанской сельди» и «Невод кошельковый 1100 х 200 м для лова сардины-иваси» разработаны в лаборатории промышленного рыболовства КамчатНИРО. Предполагается, что эти орудия будут применяться на сейнерах-траулерах рефрижераторных проекта 503 (СТР-503).

В документах приводится подробный расчет массы неводов в намокшем состоянии и способы их вооружения и оснастки, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

В дополнение к технической документации на орудия добычи КамчатНИРО разрабатывает инструкции и методические рекомендации по технике лова, промысловые расписания работ с орудиями лова применительно к конкретному типу судна и его промысловому устройству.

Кроме того, специалисты института проводят испытания орудий добычи. Результаты направляются на экспертизу в Росрыболовство и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) для присвоения этим орудиям кодов отраслевой системы мониторинга (ОСМ). Также в архиве лаборатории промрыболовства имеется техническая документация на орудия вылова, уже имеющие коды ОСМ, отметили в камчатском институте.

Fishnews

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