КамчатНИРО разработал «кошельки» для сардины и сельди

21 июня 2017 года
В Росрыболовстве прошло первое заседание штаба лососевой путины. Основной промысел пока ведется у побережья Камчатского края. Суммарный вылов рыбаков превысил 9,9 тыс. тонн.
20 июня 2017 года
На заседании Северного научно-промыслового совета рыбаки выразили обеспокоенность в связи с рекомендациями ИКЕС сократить ОДУ трески на 20%. Окончательное решение об объемах вылова в октябре примет СРНК.
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудят долгосрочные перспективы развития промыслов в Мировом океане, биологические риски и глобальные тенденции на рыбном рынке.
19 июня 2017 года
По результатам отбора среди 15 кандидатур на должность руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области был утвержден Геннадий Судаков. Много лет он проработал в Астраханской области.
В нынешний сезон «А» охотоморской путины отраслевые институты получили огромный объем информации о запасах и миграциях минтая и сельди, а также приловах других рыб и влиянии промысла на экосистему. В этом помогли дополнительные научные наблюдатели, отработавшие при поддержке Ассоциации добытчиков минтая.
В реализации проекта аквабиокультурного комплекса в Республике Татарстан планируют участвовать предприниматели из Норвегии и Челябинска. Власти региона обещают предоставить площадки, а также содействовать в согласовании документации и проведении коммуникаций.
21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.
Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в ключевых местах обитания тихоокеанских лососей предусмотрели в Стратегии сохранения биоразнообразия Сахалинской области на период до 2025 г.
Закончен первый этап исследовательской программы по разработке проекта экологической очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке. По итогам работы специалисты составят карты накопленного ущерба.
Ученые продолжают уточнять информацию о подходах тихоокеанских лососей в рамках исследований на судне «Профессор Кагановский». По предварительным данным, есть основания для увеличения прогноза по ряду районов, продолжение работ поможет внести новые штрихи.
Прокуратура в Приморском крае передала в суд уголовное дело в отношении граждан, которые, по версии следствия, причинили китайским партнерам ущерб более чем на 45 млн рублей.
В Росрыболовстве прошло первое заседание штаба лососевой путины. Основной промысел пока ведется у побережья Камчатского края. Суммарный вылов рыбаков превысил 9,9 тыс. тонн.
В Ненецком автономном округе на конкурс выставлены 13 участков для промышленного и прибрежного рыболовства на реках, озерах и в море. Общая площадь этих акваторий – 5,8 тыс. га.
В Хабаровском крае вынесли приговор создателю и участникам преступной группы, незаконно перевозившей икру осетровых в катафалке. Злоумышленники получили разные сроки лишения свободы, поставщик «краснокнижного» деликатеса отделался обязательными работами.
В ответ на указ президента США Дональда Трампа о ревизии природоохранных зон 535 ученых подписали обращение в защиту гавайского морского заповедника «Папаханаумокуакеа».
20 июня 2017 года
Администрация Приморского края внесла изменения в перечень рыбопромысловых участков в регионе. В список добавили РПУ в Дальнереченском районе.