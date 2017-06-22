22 июня 2017 года

Пруды оставили на сельскохозяйственных землях

Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий использование для товарного рыбоводства прудов на водотоках и разрешающий сооружение временных объектов рыбоводной инфраструктуры на лесных участках.

21 июня Государственная Дума рассмотрела во втором чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)». Изначально документ разрешал использование земель лесного фонда для размещения на них объектов рыбоводной инфраструктуры. Однако спустя год ко второму чтению он был дополнен нормами, направленными на решение проблемы «русловых прудов» в товарном рыбоводстве.

Рыбоводные хозяйства, ведущие деятельность на прудах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках на землях сельхозназначения, столкнулись с изменением юридического статуса водоемов. По решению судов они стали признаваться землями водного фонда, находящимися в федеральной собственности.

Законопроект вносит уточнения в Земельный кодекс РФ и ряд федеральных законов, что в состав земель сельхозназначения входят и земли, занятые водными объектами, в числе которых пруды, образованные водоподпорными сооружениями на водотоках и используемые для целей осуществления прудовой аквакультуры. При этом сохраняются право собственности хозяйств на земельные участки, на которых построены такие пруды.

Представляя законопроект, член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Константин Слыщенко отметил, что ко второму чтению было получено 22 поправки. Комитет поддержал пять из них. Как сообщает корреспондент Fishnews, в результате изменилось даже название документа, акцент сместился с использования лесов на аквакультуру. По итогам рассмотрения депутаты проголосовали за принятие законопроекта во втором чтении.

«К сожалению, эта проблема имеет масштабный характер, и пока она не решена, развитие рыбоводных хозяйств значительно замедлено. Законопроект был проработан совместно с деловым сообществом, с экспертами в области аквакультуры и экологами, и мы уверены, что он не ставит под угрозу природные богатства нашей страны и при этом обеспечит дополнительные гарантии для развития рыбоводного предпринимательства», – прокомментировал ситуацию председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Fishnews