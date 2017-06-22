22 июня 2017 года

Интернет-магазины с «краснокнижной» рыбой прикрыла прокуратура

Органы прокуратуры выявили сайты, на которых велась торговля тайменем, нельмой, сибирским осетром и стерлядью. Суд признал информацию об их продаже запрещенной к распространению.

Сайты, торгующие «краснокнижной» рыбой, обнаружила прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, на этих интернет-ресурсах отсутствовала информация о законности продажи ВБР.

Суд признал информацию на выявленных сайтах запрещенной. Районная прокуратура контролирует включение интернет-адресов в специальный реестр Роскомнадзора.

Fishnews