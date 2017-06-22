Интернет-магазины с «краснокнижной» рыбой прикрыла прокуратура

22 июня 2017 года
Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.
На одном из рыбозаводов в камчатском поселке Октябрьский пограничники, полицейские и сотрудники Россельхознадзора обнаружили около 70 тонн рыбы без необходимых документов.
Росрыболовство и Погранслужба разработали упрощенную схему переходов рыбацких судов Фарерских островов в исключительную экономзону РФ через контрольные точки. Россия, в свою очередь, заинтересована в увеличении вылова сельди и скумбрии в зоне Фарер.
Ежегодные рыбохозяйственные исследования в морях Дальнего Востока планируют перевести на цикличный режим (один раз в несколько лет). На такую меру отраслевая наука вынуждена пойти из-за сокращения финансирования.
Всероссийский съезд по охране окружающей среды пройдет 12-14 декабря в Москве. В прошлый раз такое мероприятие собиралось три года назад.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий использование для товарного рыбоводства прудов на водотоках и разрешающий сооружение временных объектов рыбоводной инфраструктуры на лесных участках.
Всероссийское совещание по товарной аквакультуре пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня. На нем обсудят стратегическое планирование в отрасли, рыбоводство в регионах, научную поддержку, производство кормов, кадровые и кредитные вопросы, роль союзов и ассоциаций.
Северо-Восточное теруправление Росрыболовства заявило о необходимости модернизации техники и дополнительном оснащении ведомства современными плавсредствами и оборудованием. Рыбоохране приходится соответствовать современному техническому вооружению браконьеров.
К 2021 г. Республика Иран намерена увеличить производство водных биоресурсов на 200 тыс. тонн, а в течение следующих пяти лет – еще на 400 тыс. тонн, заявил председатель Иранского НИИ рыболовства Мохаммад Поурказеми.
21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.