Неучтенные уловы попали в руки правоохранителей

19 июня 2017 года
Специалисты Главного госуправления по контролю качества, инспекции и карантину КНР завершили проверку производств рыбной муки и рыбьего жира в Приморье и на Камчатке. Изменения в списках поставщиков в Китай опубликуют в течение месяца.
16 июня 2017 года
С января по май предприятия Республики Карелия добыли 34 тыс. тонн рыбы, в том числе 33 тыс. тонн океанической. Большую часть уловов составили треска и пикша.
15 июня 2017 года
Никаких послаблений по срокам перехода на обязательную ветеринарную сертификацию в электронном виде на данный момент нет, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт, отвечая на вопросы в Совете Федерации.
14 июня 2017 года
До 1 декабря Генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и законодательства РФ, направленных на то, чтобы не допустить нарушение ограничений поставок в страну продовольственных товаров.
13 июня 2017 года
Казахстан озвучил мнение о том, что предварительные пункты уведомления на российско-казахстанской границе создают барьер для экономических связей, однако в Россельхознадзоре такую точку зрения не разделили.
09 июня 2017 года
Ветеринарные ведомства России и Китая договорились в течение месяца обновить списки экспортеров рыбы и морепродуктов и организовать до конца года взаимные выборочные инспекции.
22 июня 2017 года
Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.
Росрыболовство и Погранслужба разработали упрощенную схему переходов рыбацких судов Фарерских островов в исключительную экономзону РФ через контрольные точки. Россия, в свою очередь, заинтересована в увеличении вылова сельди и скумбрии в зоне Фарер.
Ежегодные рыбохозяйственные исследования в морях Дальнего Востока планируют перевести на цикличный режим (один раз в несколько лет). На такую меру отраслевая наука вынуждена пойти из-за сокращения финансирования.
Всероссийский съезд по охране окружающей среды пройдет 12-14 декабря в Москве. В прошлый раз такое мероприятие собиралось три года назад.
Органы прокуратуры выявили сайты, на которых велась торговля тайменем, нельмой, сибирским осетром и стерлядью. Суд признал информацию об их продаже запрещенной к распространению.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, регулирующий использование для товарного рыбоводства прудов на водотоках и разрешающий сооружение временных объектов рыбоводной инфраструктуры на лесных участках.
Всероссийское совещание по товарной аквакультуре пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня. На нем обсудят стратегическое планирование в отрасли, рыбоводство в регионах, научную поддержку, производство кормов, кадровые и кредитные вопросы, роль союзов и ассоциаций.
Северо-Восточное теруправление Росрыболовства заявило о необходимости модернизации техники и дополнительном оснащении ведомства современными плавсредствами и оборудованием. Рыбоохране приходится соответствовать современному техническому вооружению браконьеров.
К 2021 г. Республика Иран намерена увеличить производство водных биоресурсов на 200 тыс. тонн, а в течение следующих пяти лет – еще на 400 тыс. тонн, заявил председатель Иранского НИИ рыболовства Мохаммад Поурказеми.
21 июня 2017 года
До 2020 г. во Владивостоке планируется построить комплекс для биржевой и аукционной торговли рыбопродукцией, в который войдут оптово-распределительный центр, холодильник на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающие мощности. Проект реализует «Дальневосточный аукционный рыбный дом» совместно с китайскими партнерами.