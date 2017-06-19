22 июня 2017 года

Неучтенные уловы попали в руки правоохранителей

На одном из рыбозаводов в камчатском поселке Октябрьский пограничники, полицейские и сотрудники Россельхознадзора обнаружили около 70 тонн рыбы без необходимых документов.

На рыбоперерабатывающем предприятии нашли примерно 70 тонн «беспаспортной» белорыбицы (камбалы, наваги и корюшки), а также около 100 кг лососевых (чавычи и нерки), также без соответствующих документов, сообщили Fishnews в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России

В тот же день в частном домовладении в селе Кавалерское был выявлен подпольный цех по переработке рыбы. Там находилось более 1,5 тонны чавычи и нерки. Граждане, находившиеся на месте обнаружения продукции, объяснить ее происхождение не смогли.

Ориентировочная стоимость изъятых водных биоресурсов превышает 9 млн рублей. По фактам выявленных нарушений проводится проверка.

Fishnews