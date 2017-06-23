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Ростовские водоемы получили передышку

Рыбохозяйственный совет Ростовской области обсудил итоги весенней спецоперации «Путина-2017» на водоемах региона и дальнейшие меры по охране водных биоресурсов.

В областном правительстве прошло заседание рыбохозяйственного совета, на котором озвучили итоги двухмесячника по охране весенне-нерестующих рыб. Всего за этот период выявлено более 2 тыс. нарушений в области рыболовства. У нарушителей изъято или арестовано свыше 33 тонн водных биоресурсов, 16 тыс. орудий лова и 236 плавательных средств.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Ростовской области, результаты операции «Путина-2017» показали достаточно высокую активность и уровень взаимодействия всех структур в сфере охраны водных биоресурсов. Снижать их нельзя и после завершения запретного для рыбалки периода.

Усиленные рыбоохранные мероприятия на ростовских водоемах проводятся ежегодно с 1 апреля по 31 мая. Их главная цель - обеспечение беспрепятственного прохода производителей ценных рыб к местам нереста. Особое внимание уделяется пресечению незаконного оборота видов, занесенных в Красную книгу.

На заседании также рассматривали предложения по внесению изменений в правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. По данным областного минприроды, активное развитие любительского рыболовства в регионе негативно влияет на состояние запасов ВБР, поэтому необходимы новые ограничения по суточному вылову рыбы.

Природоохранное ведомство предложило установить нормы, по которым один человек может выловить в сутки не более пяти килограммов рыбы, за исключением случаев, когда вес одной рыбы превышает это значение. Нельзя будет ловить больше пяти рыбцов, двух судаков и 30 раков за день. Участники совещания инициативу поддержали, но предложили дать время для ее обсуждения и доработки.

Fishnews

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