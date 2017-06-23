23 июня 2017 года

Недолов привел к потере квот

Арбитражный суд Камчатского края расторг договор о закреплении долей квот вылова макруруса, заключенный между Росрыболовством и рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина. Причиной стало недоосвоение предприятием выделенных объемов в течение двух лет.

Федеральное агентство по рыболовству обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к Рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина о расторжении договора о закреплении долей квот вылова, заключенного 10 декабря 2008 г.

Истец мотивировал свое требование тем, что в течение двух лет колхоз осваивал менее 50% выделенных объемов. Ответчик утверждал, что это происходило по независящим от предприятия причинам, в том числе из-за недостаточности скоплений водных биоресурсов.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что десятилетний договор был заключен на освоение макрурусов в Камчатско-Курильской подзоне, размер доли – 1,714%.

Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия, в случае, если добыча ВБР осуществляется в течение двух лет подряд в объеме менее 50% прибрежных квот. Как сообщили Fishnews в пресс-службе суда, ответчика неоднократно предупреждали о необходимости исполнения условий договора.

По информации, предоставленной федеральным агентством, в 2015 г. колхозу было выделено 51,249 тонны, из которых он освоил 4,690 тонны (9,2%). В 2016 г. предприятию разрешили выловить 16,969 тонны макруруса, но было выбрано только 1,416 тонны (8,3%). Отмечается, что ответчик не предоставил доказательств того, что неосвоение квот произошло по независящим от него причинам.

В результате суд пришел к выводу о невыполнении колхозом принятых обязательств и удовлетворил требования Росрыболовства, расторгнув спорный договор. Решение не вступило в законную силу.

Fishnews