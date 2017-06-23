23 июня 2017 года

На арктическую природу наступают нефтяники Норвегии

Правительство Норвегии собирается увеличить площади под разведку залежей нефти в северных морях, прежде всего в Баренцевом. Это решение вызвало протесты экологов и опасения Директората рыболовства страны.

Нефтяным компаниям предложат для разведки 102 участка: 93 – в Баренцевом море и 9 – в Норвежском. Все они расположены за Северным полярным кругом, пишет издание DN.no.

«Новые разведочные участки будут иметь большое значение для стабильной добычи углеводородов и создания рабочих мест», - отметил министр нефти и энергетики Норвегии Терье Севикнес.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ряд организаций, таких как Директорат рыболовства Норвегии, Агентство по вопросам климата и охраны окружающей Норвегии и Полярный институт Норвегии высказали возражения, поскольку разведка и добыча нефти принесет вред природе, в частности, местам обитания рыбы.

Норвегия является лидером в Западной Европе по добыче нефти.

Fishnews