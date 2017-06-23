На арктическую природу наступают нефтяники Норвегии

23 июня 2017 года
Рыбохозяйственный совет Ростовской области обсудил итоги весенней спецоперации «Путина-2017» на водоемах региона и дальнейшие меры по охране водных биоресурсов.
22 июня 2017 года
Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.
Всероссийский съезд по охране окружающей среды пройдет 12-14 декабря в Москве. В прошлый раз такое мероприятие собиралось три года назад.
К 2021 г. Республика Иран намерена увеличить производство водных биоресурсов на 200 тыс. тонн, а в течение следующих пяти лет – еще на 400 тыс. тонн, заявил председатель Иранского НИИ рыболовства Мохаммад Поурказеми.
21 июня 2017 года
Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в ключевых местах обитания тихоокеанских лососей предусмотрели в Стратегии сохранения биоразнообразия Сахалинской области на период до 2025 г.
20 июня 2017 года
Лососевый промысел на западном побережье Камчатки развернется в июле. В преддверии путины рыбодобывающие предприятия, расположенные в Усть-Большерецком районе, посетил губернатор Владимир Илюхин.
23 июня 2017 года
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области предложило организовать встречу российских и японских добытчиков сайры для предупреждения конфликтов на предстоящей путине. Сейчас решаются организационные вопросы.
При распределении инвестиционных квот по крабам будут установлены более жесткие требования к судам – объектам инвестиций, в частности к их оснащению оборудованием для контроля уловов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Подошла к завершению путина по добыче нерестовой сельди в Хабаровском крае. В рамках прибрежного рыболовства 16 компаний добыли более 22,5 тыс. тонн. Порядка 40% рыбы было выловлено в реках Охотского района, где второй год подряд ведется промышленный вылов нерестовой сельди на РПУ.
В рамках Всероссийского совещания по аквакультуре, которое пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня, откроется выставка современного рыбоводного оборудования от отечественных производителей.
Дальневосточный федеральный университет начинает готовить специалистов в области создания новых лекарств из морских организмов. В Школе естественных наук ДВФУ открыта новая образовательная программа - «Медицинская химия».
Арбитражный суд Камчатского края расторг договор о закреплении долей квот вылова макруруса, заключенный между Росрыболовством и рыболовецким колхозом имени В.И. Ленина. Причиной стало недоосвоение предприятием выделенных объемов в течение двух лет.
Запасы европейского угря в Финском заливе, Чудско-Псковском озере и реке Нарве давно находятся в депрессивном состоянии. Для восстановления популяции нужно восстановить угреход, который позволит молоди скатываться из Нарвского водохранилища через плотину ГЭС.
Рыбохозяйственный совет Ростовской области обсудил итоги весенней спецоперации «Путина-2017» на водоемах региона и дальнейшие меры по охране водных биоресурсов.
В Краснодарском крае выпустили в общей сложности 3 тыс. особей молоди белуги, стерляди, севрюги и русского осетра в реку Кубань. «Краснокнижное» потомство произвели специально отобранные родители из уникального маточного стада.
22 июня 2017 года
Завод «Вымпел» поможет партнерам-рыбакам подготовить документы по инвестпроектам, отмечает начальник управления гражданского судостроения предприятия Сергей Мазохин.