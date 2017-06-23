23 июня 2017 года

Целебные свойства морских обитателей изучат студенты Приморья

Дальневосточный федеральный университет начинает готовить специалистов в области создания новых лекарств из морских организмов. В Школе естественных наук ДВФУ открыта новая образовательная программа - «Медицинская химия».

За пять лет студенты научатся выделять биологически активные соединения из природных источников, синтезировать их аналоги и исследовать действие на молекулярном уровне, сообщили Fishnews в пресс-службе университета.

Вместе с химическим образованием студентам будут преподавать знания по биологии, биомедицине и биотехнологии. Для новой программы разработали специальные курсы: - «Введение в молекулярную фармакологию», «Основы молекулярной иммунологии», «Целенаправленный синтез органических соединений», «Компьютерное моделирование биомолекул», «Генетика и молекулярная биология».

Партнером ДВФУ выступит Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТИБОХ ДВО РАН). Студентов ждут ежегодные практики на Морской экспериментальной станции ТИБОХ в Хасанском районе, экспедиции, научная работа в лабораториях университета и ДВО РАН.

Fishnews