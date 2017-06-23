26 июня 2017 года

Жертвами краболова стали самки

С начала июня сотрудники сахалинского погрануправления пресекли более десятка правонарушений, связанных с незаконным выловом краба разных видов. За ценным биоресурсом охотятся как преступные группы, так и одиночки.

Новые случаи крабового браконьерства выявлены в Сахалинской области. 22 июня на побережье Татарского пролива южнее села Пензенское Томаринского района пограничники обнаружили группу из трех россиян, занимавшихся незаконной добычей краба. Причем интересовали их крабовые конечности. Изъята продукция, автомобиль, лодочный прицеп, резиновая лодка с подвесным руль-мотором, GPS-навигаторы, промысловое оборудование.

23 июня сотрудники Погрануправления ФСБ по Сахалинской области совместно с коллегами из отдела регионального УМВД России пресекли деятельность гражданина РФ, который в районе поселка Взморье Долинского района незаконно выловил более 150 кг камчатского краба. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ПУ, почти половина улова состояла из самок. Краб оказался жизнеспособным, его выпустили в естественную среду.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Fishnews