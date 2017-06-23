Жертвами краболова стали самки

23 июня 2017 года
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области предложило организовать встречу российских и японских добытчиков сайры для предупреждения конфликтов на предстоящей путине. Сейчас решаются организационные вопросы.
При распределении инвестиционных квот по крабам будут установлены более жесткие требования к судам – объектам инвестиций, в частности к их оснащению оборудованием для контроля уловов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Подошла к завершению путина по добыче нерестовой сельди в Хабаровском крае. В рамках прибрежного рыболовства 16 компаний добыли более 22,5 тыс. тонн. Порядка 40% рыбы было выловлено в реках Охотского района, где второй год подряд ведется промышленный вылов нерестовой сельди на РПУ.
22 июня 2017 года
Ежегодные рыбохозяйственные исследования в морях Дальнего Востока планируют перевести на цикличный режим (один раз в несколько лет). На такую меру отраслевая наука вынуждена пойти из-за сокращения финансирования.
Северо-Восточное теруправление Росрыболовства заявило о необходимости модернизации техники и дополнительном оснащении ведомства современными плавсредствами и оборудованием. Рыбоохране приходится соответствовать современному техническому вооружению браконьеров.
21 июня 2017 года
Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения в ключевых местах обитания тихоокеанских лососей предусмотрели в Стратегии сохранения биоразнообразия Сахалинской области на период до 2025 г.
26 июня 2017 года
Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вносит ряд изменений в Лесной и Земельный кодексы, в том числе по устранению барьеров при использовании прудов на водотоках для товарного рыбоводства.
По данным Росрыболовства, в процессе подготовки находится более 30 заявок на строительство новых судов под инвестквоты. Речь идет как об уже заключенных контрактах, так и проектах, по которым переговоры с верфями еще продолжаются.
В состав Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – «ВетИС» - должен входить целый ряд информационных систем и компонентов: «Сирано», «Ассоль», «Аргус», «Меркурий», «Веста», «Цербер», «Гермес», «Икар» и другие.
В Хабаровском крае зафиксирован рекорд России по самому массовому угощению ухой. На набережной краевого центра роздали около 15 тыс. порций. Достижение может попасть и в книгу рекордов Гиннеса.
23 июня 2017 года
Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области предложило организовать встречу российских и японских добытчиков сайры для предупреждения конфликтов на предстоящей путине. Сейчас решаются организационные вопросы.
При распределении инвестиционных квот по крабам будут установлены более жесткие требования к судам – объектам инвестиций, в частности к их оснащению оборудованием для контроля уловов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Подошла к завершению путина по добыче нерестовой сельди в Хабаровском крае. В рамках прибрежного рыболовства 16 компаний добыли более 22,5 тыс. тонн. Порядка 40% рыбы было выловлено в реках Охотского района, где второй год подряд ведется промышленный вылов нерестовой сельди на РПУ.
В рамках Всероссийского совещания по аквакультуре, которое пройдет в Ростове-на-Дону 29 июня, откроется выставка современного рыбоводного оборудования от отечественных производителей.
Дальневосточный федеральный университет начинает готовить специалистов в области создания новых лекарств из морских организмов. В Школе естественных наук ДВФУ открыта новая образовательная программа - «Медицинская химия».
Правительство Норвегии собирается увеличить площади под разведку залежей нефти в северных морях, прежде всего в Баренцевом. Это решение вызвало протесты экологов и опасения Директората рыболовства страны.