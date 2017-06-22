26 июня 2017 года

Что объединяет «ВетИС»

В состав Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – «ВетИС» - должен входить целый ряд информационных систем и компонентов: «Сирано», «Ассоль», «Аргус», «Меркурий», «Веста», «Цербер», «Гермес», «Икар» и другие.

Напомним, что государственная информационная система в области ветеринарии должна решать целый ряд задач. В частности, обеспечивать прослеживаемость подконтрольных товаров; оформление ветеринарных сопроводительных документов; оформление разрешений на ввоз, вывоз в/из РФ, транзит через ее территорию; регистрацию данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований и отбора проб для них.

Сейчас Россельхознадзор предложил проект Методических указаний по обеспечению функционирования ФГИС в области ветеринарии – «ВетИС». В документе указано, какие информационные системы и компоненты входит в ее состав. Это «Паспорт», «Сирано», «Ассоль», «Аргус», «Меркурий», «Веста», «Цербер», «Ирена», «Гермес», «Гален», «Дюма», «Икар», «Тор», сообщает корреспондент Fishnews.

Так, «Сирано» предназначена для раннего оповещения при выявлении небезопасных, не соответствующих требованиям подконтрольных грузов. «Ассоль» - для сбора отчетности в электронном виде. Широко известный «Аргус» - для автоматизации рассмотрения заявок на ввоз, вывоз, транзит, выдачи разрешений либо отказов. Также эта система должна помочь учитывать перемещение грузов через границу, получать обратную информацию о фактически ввезенных грузах и их объеме. Задача «Меркурия» - электронная сертификация грузов, отслеживание путей их перемещения по России – с 1 января 2018 г. оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде должно стать обязательным.

«Веста» предназначена для сбора, передачи и анализа информации по лабораторному тестированию образцов продукции. «Гален» - для мониторинга безопасности лекарственных препаратов для ветприменения. «Дюма» должна автоматизировать формирование официальных писем и указаний Россельхознадзора и их рассылку списку получателей. «Цербер» - обеспечить контроль и учет юридически значимых действий в области ветнадзора путем автоматизации сбора и анализа информации о поднадзорных объектах, с учетом всех этапов надзорных мероприятий и формированием соответствующих документов.

Система с экзотическим названием «Икар» предназначена для использования в качестве единого хранилища адресных данных в структуре информационных систем Россельхознадзора, «Тор» - сведений обо всех учреждениях Россельхознадзора и региональных органов власти в сфере ветеринарии.

Также предусматривается интеграционный комплекс, обеспечивающий обмен данными между «ВетИС» и внешними информационными системами.

Fishnews