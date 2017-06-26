26 июня 2017 года

Госдума одобрила поправки по прудам на водотоках

Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, который вносит ряд изменений в Лесной и Земельный кодексы, в том числе по устранению барьеров при использовании прудов на водотоках для товарного рыбоводства.

23 июня законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)» рассматривался в третьем чтении в нижней палате парламента. Документ содержит поправки к Земельному и Лесному кодексам, федеральным законам «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» и «Об аквакультуре (рыбоводстве)».

В документе уточняется, что в состав земель сельхозназначения входят и участки под прудами, которые образованы водоподпорными сооружениями на водотоках и используются для прудовой аквакультуры. Подтверждается сохранение права собственности рыбоводных хозяйств на эти земельные участки.

В законопроекте также отмечено, что на прудах, в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, рыбоводные участки не выделяются.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, согласно поправкам на лесных участках разрешается размещение объектов рыбоводной инфраструктуры для осуществления товарной аквакультуры. Физические и юридические лица могут использовать лесные участки для товарного рыбоводства на основании договоров их аренды.

По итогам голосования законопроект был принят в третьем чтении и направлен в Совет Федерации.

Fishnews