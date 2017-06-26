26 июня 2017 года

Рыбной отрасли Южной Кореи обещают радикальные перемены

В Республике Корея назначен новый министр морских дел и рыболовства. Ким Ёнчхун уже обозначил приоритеты, среди которых улучшение экологии, развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, увеличение количества рабочих мест.

До нового назначения Ким Ёнчхун возглавлял комитет по вопросам сельскохозяйственных и лесных продуктов питания, морских дел и морепродуктов южнокорейского парламента. На церемонии вступления в должность министр морских дел и рыболовства заявил о необходимости радикальных изменений в подведомственных ему областях.

Как пишут южнокорейские СМИ, среди главных проблем Ким Ёнчхун назвал спад в отрасли морских перевозок, значительное сокращение уловов прибрежного промысла, непрекращающиеся катастрофы на море.

Чиновник выделил следующие задачи для министерства: восстановление индустрии морских перевозок, возрождение экосистем моря и побережья, развитие производства и экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью, упрочнение суверенитета страны на море, а также увеличение количества рабочих мест через создание новых направлений в рыбном хозяйстве. Таким образом Ким Ёнчхун надеется увеличить долю рыболовства в ВВП республики до 10% и вновь сделать отрасль локомотивом экономики Южной Кореи.

Для преодоления кризиса в области морской политики и рыболовства Ким Ёнчхун считает необходимым пересмотреть политику предыдущей администрации и в первую очередь избавиться от формальностей и бюрократизма в работе министерства.

Южнокорейская пресса обращает внимание, что новый министр произносил речь на фоне перевернутой карты мира, демонстрирующей гигантские водные просторы, окружающие страну. Ким Ёнчхун обещал сделать республику «мировой морской державой», как было написано на карте.

Как сообщает корреспондент Fishnews, впервые Министерство морских дел и рыболовства было создано администрацией президента Ким Ён Сама в августе 1996 г., однако в 2008 г. при президенте Ли Мён Баке министерство упразднили в рамках административной реформы, а его функции передали двум другим. При администрации следующей главы государства – Пак Кын Хе – министерство возродили, но ряд кризисных ситуаций, в том числе крушение парома «Севоль» и банкротство корпорации «Ханчжин», занимавшейся морскими перевозками, поставили под вопрос дееспособность этого органа госвласти. Ким Ёнчхун возглавил министерство как член правительства президента Мун Джэина, победившего на выборах после импичмента Пак Кын Хе.

Fishnews