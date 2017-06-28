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«Отсеять» больных моряков поможет специальный документ

Правительство утвердило перечень заболеваний, препятствующих работе на судах. В список попали туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, психические расстройства и множество других болезней.

Перечень утвержден постановлением Правительства от 24 июня 2017 г. № 742 в соответствии с пунктом 2 статьи 55 Кодекса торгового мореплавания РФ. Список содержит заболевания, препятствующие работе на морских судах, судах внутреннего и смешанного (река – море) плавания. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в списке 108 пунктов. Это инфекционные и паразитарные болезни (активный туберкулез и его последствия, кишечные инфекции, бактериальные зоонозы, вирусные гепатиты, ЗПП, ВИЧ и др.), болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, затрагивающие иммунную систему. Также перечень содержит болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, психические расстройства и расстройства поведения (шизофрения, умственная отсталость, проблемы из-за приема психоактивных веществ). Нельзя работать на судах людям с определенными болезнями нервной системы, глаз, ушей, системы кровообращения, органов дыхания (в том числе бронхитом и астмой), органов пищеварения (в том числе кариесом и алкогольной болезнью печени). Кроме того, в списке болезни кожи, костно-мышечной системы, мочеполовой системы, врожденные аномалии и травмы. В перечень заболеваний включили также беременность и связанные с ней осложнения.

Напротив каждого заболевания в списке указано, для каких категорий специалистов оно препятствует работе на судне. Таких категорий в документе три: 1) судоводители, специалисты по радионавигационному оборудованию и специалисты палубной команды; 2) специалисты машинной команды; 3) все остальные, в том числе судовые повара.

Fishnews

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