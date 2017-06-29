Сенаторы поддержали поправки по аквакультуре

29 июня 2017 года
Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.
28 июня 2017 года
В этом году компании Приморского края, занимающиеся выращиванием трепанга, не смогли в срок произвести очередной выпуск молоди на рыбоводном участке в Хасанском районе. Запрет на разведение объектов аквакультуры в границах морских памятников природы вынесло Приморское ТУ Росрыболовства.
27 июня 2017 года
Северо-Восточное и Приморское теруправления Росрыболовства отказали компаниям, зарегистрированным во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, в заключении договоров пользования на прибрежный промысел в водах Курил. Между тем такое решение противоречит указаниям федерального агентства.
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Планируется вновь вернуться к теме инвестиционных квот и морской аквакультуры в регионе.
Около 70 японских чиновников и предпринимателей будут искать на Кунашире, Итурупе и Шикотане места для реализации совместных проектов в рыболовстве, аквакультуре и других отраслях. Планируется, что делегация из Немуро прибудет уже 29 июня.
Фонд развития Дальнего Востока объявил тендер на разработку портала для создания морских рыбоводных участков через интернет. Планируется, что помощью этого сервиса также будут проводиться аукционы по сформированным РВУ.
29 июня 2017 года
Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.
Делегация японских чиновников и бизнесменов, прибывшая на Южные Курилы, осмотрела объекты Кунашира. Визитеры ознакомились с предложениями, в частности, в сферах рыбопереработки и марикультуры.
До конца недели рыбохозяйственные организации и союзы Сахалинской области, отраслевая наука и территориальное управление Росрыболовства должны предложить эффективные способы и меры регулирования промысла лососей в заливе Терпения на юге-востоке острова.
Глава государства Владимир Путин поставил задачу в три месяца решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах.
К 28 июня отечественные пользователи в общей сложности освоили 2,33 млн тонн водных биоресурсов. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
28 июня 2017 года
С начала «красной» путины в Камчатском крае изъяли более 4 тонн незаконно добытых лососей и 137 транспортных средств. Из-за усиления контроля участились случаи агрессивной реакции браконьеров, большинство из которых вооружены, отмечают в теруправлении Росрыболовства.
В этом году компании Приморского края, занимающиеся выращиванием трепанга, не смогли в срок произвести очередной выпуск молоди на рыбоводном участке в Хасанском районе. Запрет на разведение объектов аквакультуры в границах морских памятников природы вынесло Приморское ТУ Росрыболовства.
Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в городе Клин, в Подмосковье. «Мы рассчитываем таким образом усовершенствовать систему поставок рыбопродукции в России», - заявили в холдинге.
Правительство утвердило перечень заболеваний, препятствующих работе на судах. В список попали туберкулез, гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, психические расстройства и множество других болезней.
Минюст отказал в регистрации приказа, позволяющего учитывать удаленность района промысла при определении начальной цены на аукционах по продаже долей квот в зонах действия международных договоров. Такое решение приведет к негативным последствиям, отмечает президент ВАРПЭ Герман Зверев.