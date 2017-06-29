29 июня 2017 года

Сенаторы поддержали поправки по аквакультуре

Совет Федерации принял законопроект, регламентирующий товарное выращивание рыбы на прудах на водотоках и допускающий использование земельных участков для размещения объектов рыбоводной инфраструктуры.

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования отношений в области аквакультуры (рыбоводства)» рассматривался в Совете Федерации на заседании 28 июня. Представляя документ, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева отметила, что поправки направлены на решение сразу двух проблем, с которыми сталкиваются рыбоводные хозяйства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, это касается возможности использования в аквакультуре земель лесного фонда, в том числе для размещения на них объектов рыбоводной инфраструктуры. «Проблема использования земель лесного фонда для целей товарного рыбоводства очень актуальна для субъектов РФ, особенно Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов, где в лесах расположено большое количество водоемов, на которых возможно осуществление аквакультуры», – подчеркнула сенатор от Приморского края.

Кроме того, законопроект должен положить конец спорам, которые возникают при осуществлении прудового рыбоводства на водных объектах, образованных водоподпорными сооружениями на водотоках, – так называемых «русловых прудах», в границах земельных участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения.

«Принятие закона позволит создать условия для повышения эффективности развития аквакультуры», – заявила Людмила Талабаева, добавив, что поправки поддерживаются профильным комитетом СФ и крупнейшей ассоциацией в области прудового рыбоводства.

По итогам голосования законопроект был принят Советом Федерации.

Fishnews