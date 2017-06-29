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Правила рыболовства на Дальнем Востоке ждет основательная проработка

Правила рыболовства на Дальнем Востоке ждет основательная проработка

На совещании в Хабаровске замглавы Росрыболовства Петр Савчук рассказал о планах по переизданию бассейновых правил рыболовства. Документ нужно проработать так, чтобы затем как можно меньше приходилось его менять, подчеркнул представитель ведомства.

Важность стабильных правил рыболовства заместитель руководителя Росрыболовста Петр Савчук отметил на встрече с рыбопромышленниками, проходившей в Хабаровске 28 июня, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас решено переиздать правила рыболовства - это будет уже новый документ, рассказал замглавы федерального агентства. «Мы должны выработать такие правила - и постараться учесть все, - чтобы как можно меньше вносить изменения», - подчеркнул Петр Савчук. Конечно, порой требуются поправки в связи с природными условиями, например по срокам, но принципиальные моменты меняться не должны, отметил заместитель руководителя ведомства.

Отвечая на вопрос об идеальной модели правил, он обратил внимание на четкость работы документа на Северном бассейне. Хотя, возможно, это и потому, что речь идет о других объемах рыбы, добавил Петр Савчук.

«Но я думаю, что мы, если внимательно по каждому пункту правил пройдемся, мы тоже выработаем такие правила, что они часто меняться не будут», - обратился к дальневосточных рыбакам замглавы ФАР. Документ должен быть ясным и понятным, подчеркнул представитель ведомства.

Говоря о четких правилах, Петр Савчук отметил положительный опыт камчатских пограничников по профилактике нарушений. С центральным аппаратом пограничного ведомства обсуждался вопрос, чтобы все управления в регионах использовали такую практику, сообщил замглавы Росрыболовства.

Fishnews

НазадМетки: дальний востокросрыболовство

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