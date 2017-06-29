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Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК провел совещание с рыбакам Хабаровского края

Замглавы Росрыболовства встретился с рыбаками Хабаровского края

Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.

Во встрече, которая проходила 28 июня, участвовали руководители рыбопромышленных компаний, отраслевых ассоциаций края, Амурского теруправления Росрыболовства, Хабаровского филиала ТИНРО-Центра.

Замглавы Росрыболовства рассказал рыбацкому сообществу о той работе, которую проводит федеральное ведомство, - о подготовке Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г. Петр Савчук пригласил рыбопромышленников ознакомиться с концепцией документа. Предусматривается несколько основных направлений для развития, это в том числе добыча перспективных объектов промысла, аквакультура, биотехнологии, безотходная переработка. Основная цель стратегии - повышение экономической отдачи отрасли, подчеркнул представитель федерального агентства. Подробно он остановился и на важности продвижения отечественного продукта.

Заместитель руководителя Росрыболовства также пригласил рыбопромышленников Хабаровского края принять участие в Международном рыбопромышленном форуме, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

Охранять ресурс - общими усилиями

Особое внимание на совещании уделили вопросам регулирования промысла. Петр Савчук напомнил, что сейчас нарабатываются предложения по правилам рыболовства - для дальнейшего рассмотрения на ДВНПС. «Но мы с вами должны понимать следующее: правила рыболовства не должны меняться, как перчатки», - подчеркнул замглавы Росрыболовства. Он сообщил, что решено переиздать документ и необходимо учесть все моменты, чтобы в правила как можно реже вносились изменения. Регламентация рыболовства должна быть четкой и понятной.

Рыбопромышленники задавали вопросы по разным проблемам. Волнующая тема - рыбоохрана. Руководитель «Восточного рыбокомбината» Александр Бронников отметил, что предприятия основательно содействуют инспекторам, но не хватает людей, которые уполномочены составлять протоколы. «Мы понимаем, что охрана - это основное», - заявил он.

В Росрыболовстве считают, что решать проблему нехватки инспекторов нужно совместно, объединив усилия, в том числе с регионами, ГИМС. Петр Савчук сообщил, что обсудил взаимодействие в сфере сохранения запасов с заместителем председателя правительства - министром природных ресурсов Хабаровского края Александром Ермолиным. Отметили в федеральном агентстве и важность содействия со стороны рыбопромышленных предприятий. Амур, с его протяженностью, с осетром и лососем, требует особых усилий.

Еще одна проблема, которая волнует рыбопромышленников, - ситуация в традиционном и спортивно-любительском рыболовстве, выразил общую позицию Александр Бронников. Есть, например, вопросы по орудиям лова. Здесь Петр Савчук отметил, что он «не понимает спортивно-любительского рыболовства сетями». Замглавы Росрыболовства напомнил о поручении отраслевым институтам по этой проблеме.

Плавным сетям пора искать альтернативу

Петр Савчук также подчеркнул, что предприятиям нужно готовиться к уходу от промысла лососевых плавными сетями. Рыбопромышленники стали говорить о том, что не везде такая смена возможна. «Если будет стоять вопрос, что альтернативы сетям нет, то тоже запретят, все равно?» - спросил руководитель Фонда «Амур» Евгений Пухкалов.

Замглавы Росрыболовства в ответ все же призвал рассматривать другие орудия лова: «Либо мы хотим цивилизованно работать, либо не хотим». Представитель федерального агентства отметил, что также озабочен проблемой учета природных условий при использовании орудий добычи, но альтернатива, насколько он знает, есть. В любом случае наука будет прорабатывать вопрос и должна предложить варианты по орудиям лова, подчеркнул замглавы Росрыболовства. При этом он поручил НИИ не тянуть с предложениями.

Подняли на совещании и тему с принципами распределения объемов добычи лосося для предприятий Ульчского района. Их представитель Максим Бергеля поинтересовался, есть ли какие-то вводные инструкции, возможно, позиции федеральных органов, как следует решать такие вопросы на местах. Здесь, скорее, решение должны приниматься на региональном уровне, ответил Петр Савчук. Причем, подчеркнул он, вопрос должен рассматриваться объективно.

Регулировать - оперативно

Александр Бронников поднял вопрос оперативных корректировок возможного вылова - для объектов, в отношении которых не устанавливается общий допустимый улов. На промысле наваги рыбаки столкнулись с тем, что ресурс есть, а осваивать они его не могут: рекомендованный объем уже выбран. Руководитель компании попросил учесть эту ситуацию, добавив, что рыбопромышленники готовы сотрудничать с учеными. Замглавы Росрыболовства подчеркнул, что будет внимательно следить за ситуацией с организацией промысла объектов, для которых не устанавливается ОДУ.

Вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Алексей Решетов поднял на совещании тему подготовки классификатора орудий добычи, тестирования электронного промыслового журнала, руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Александр Канивец - установки ТСК на маломерном флоте. Были затронуты и вопросы электронной ветеринарной сертификации - заместитель главы Росрыболовства призвал рыбаков опробовать систему, ведь уже с нового года оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде станет обязательным.

Работать прозрачно и эффективно

Завершая совещание, замруководителя ведомства подчеркнул: задача и территориального управления Росрыболовства, и региона, и науки - организовать эффективную рыбалку. Предприятия он попросил работать прозрачно.

«Очень важно было послушать рыбаков по мерам регулирования промысла, по работе комиссии по анадромным, как они видят организацию этой работы. И в том числе, конечно, рыбоохранные мероприятия, которые проводятся в регионе», - прокомментировал Fishnews итоги встречи Петр Савчук.

Разговор, по его мнению, состоялся интересный, причем рыбаки не только задавали вопросы, но и выдвигали конкретные предложения. Даны поручения и науке, и теруправлению. Нужно организовать процесс таким образом, чтобы не было проблем с точки зрения промысла, но это должно быть ответственное рыболовство, подчеркнул замглавы Росрыболовства. Он также отметил, что рыбопромышленникам стоит смотреть на перспективу, создавая рыбоводные заводы.

Fishnews

  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК провел совещание с рыбакам Хабаровского края
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК и главный редактор Интернет-портала Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА
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