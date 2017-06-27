«Навариться» на крабе не дали правоохранители

27 июня 2017 года
Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.
26 июня 2017 года
С начала июня сотрудники сахалинского погрануправления пресекли более десятка правонарушений, связанных с незаконным выловом краба разных видов. За ценным биоресурсом охотятся как преступные группы, так и одиночки.
23 июня 2017 года
При распределении инвестиционных квот по крабам будут установлены более жесткие требования к судам – объектам инвестиций, в частности к их оснащению оборудованием для контроля уловов, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Подошла к завершению путина по добыче нерестовой сельди в Хабаровском крае. В рамках прибрежного рыболовства 16 компаний добыли более 22,5 тыс. тонн. Порядка 40% рыбы было выловлено в реках Охотского района, где второй год подряд ведется промышленный вылов нерестовой сельди на РПУ.
22 июня 2017 года
Ежегодные рыбохозяйственные исследования в морях Дальнего Востока планируют перевести на цикличный режим (один раз в несколько лет). На такую меру отраслевая наука вынуждена пойти из-за сокращения финансирования.
16 июня 2017 года
Сахалинские пограничники поймали на побережье залива Терпения группу из трех браконьеров, добывавшую камчатского краба. Весь незаконный улов был выпущен, а у нарушителей изъяли лодку с мотором и автомобиль.
29 июня 2017 года
Как сделать жизнь предпринимателей проще, избавить компании от избыточного контроля? Свои предложения вице-премьер-полпред Юрий Трутнев, Минвостокразвития, Минэкономразвития и Генпрокуратура выдвинули на заседании в Хабаровске.
На совещании в Хабаровске замглавы Росрыболовства Петр Савчук рассказал о планах по переизданию бассейновых правил рыболовства. Документ нужно проработать так, чтобы затем как можно меньше приходилось его менять, подчеркнул представитель ведомства.
Доля фальсификата и контрафакта на рыбном рынке доходит до 50%, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. В ходе «правительственного часа» в Совете Федерации он отчитался о мерах против незаконного оборота промышленной продукции.
Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.
Делегация японских чиновников и бизнесменов, прибывшая на Южные Курилы, осмотрела объекты Кунашира. Визитеры ознакомились с предложениями, в частности, в сферах рыбопереработки и марикультуры.
До конца недели рыбохозяйственные организации и союзы Сахалинской области, отраслевая наука и территориальное управление Росрыболовства должны предложить эффективные способы и меры регулирования промысла лососей в заливе Терпения на юге-востоке острова.
Глава государства Владимир Путин поставил задачу в три месяца решить вопрос правового регулирования и определения статуса продукции, изготовленной в открытом море на российских судах.
Совет Федерации принял законопроект, регламентирующий товарное выращивание рыбы на прудах на водотоках и допускающий использование земельных участков для размещения объектов рыбоводной инфраструктуры.
К 28 июня отечественные пользователи в общей сложности освоили 2,33 млн тонн водных биоресурсов. Это на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
28 июня 2017 года
С начала «красной» путины в Камчатском крае изъяли более 4 тонн незаконно добытых лососей и 137 транспортных средств. Из-за усиления контроля участились случаи агрессивной реакции браконьеров, большинство из которых вооружены, отмечают в теруправлении Росрыболовства.