29 июня 2017 года

«Навариться» на крабе не дали правоохранители

Почти полтонны краба изъяли из незаконного оборота пограничники и полицейские Приморья. По словам перевозчика, ценный груз был куплен в Находке и ехал на перепродажу в Уссурийск.

Микрогрузовик Isuzu Elf остановили для проверки неподалеку от поселка Руднево. В фургоне находилось более 30 коробок с крабовой продукцией, общий вес деликатеса превысил 480 кг, сообщили Fishnews в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Документов, подтверждающих законность происхождения морепродукции, водитель представить пограничникам не смог. Он утверждал, что приобрел краба на одном из находкинских рынков за 150 тыс. рублей и собирался реализовать его подороже в Уссурийске.

По данным погрануправления, водным биоресурсам нанесен ущерб более чем на 700 тыс. рублей. Вся морепродукция изъята. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Fishnews