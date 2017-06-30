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Губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН

Камчатка представит возможности для корейских инвесторов

Специальный посланник президента Республики Корея Сон Ен Гиль в июле планирует прибыть с рабочим визитом на Камчатку. Представитель страны-партнера собирается изучить инвестиционные возможности региона, рассказал губернатор Владимир Илюхин.

«Наши камчатцы хорошо знают Республику Корея, корейцы хорошо знают Камчатку, и они очень стремятся попасть к нам. Сегодня мы со специальным посланником Кореи об этом говорили, – рассказал глава Камчатского края по итогам встречи с Сон Ен Гилем, состоявшейся в рамках Дня корейского инвестора 28 июня в Хабаровске. – В конце июля он прилетит к нам с визитом, чтобы изучить наши инвестиционные возможности и впоследствии привлечь внимание корейского бизнеса к важным для края проектам».

Речь идет о проектах в области развития туристической инфраструктуры, в том числе строительства сети отелей и организации ресторанного бизнеса. В числе перспективных для взаимодействия направлений – логистика, налаживание воздушного и морского сообщения с Республикой Корея. «Сегодня мы видим интерес с корейской стороны, – отметил губернатор. – Думаю, будут и другие предложения корейского бизнеса в части инвестиций в экономику и развитие Камчатского края».

Камчатку и Корею связывают давние партнерские отношения в различных сферах. В последние годы сотрудничество с Кореей укрепляется, растет интерес корейской стороны к приоритетным для края проектам, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства. По мнению Владимира Илюхина, во многом укреплению взаимодействия с республикой способствует взятый президентом Владимиром Путиным курс на развитие Дальнего Востока и упрочение экономических связей с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

«У нас традиционные давние связи в рыбопромышленном комплексе. Сегодня корейская сторона нацелена на проекты в области глубокой переработки водных биоресурсов на Камчатке. Один из примеров сотрудничества – проект камчатского предприятия «Город 415». Сейчас идет подготовка необходимых документов. Объем инвестиций по проекту – до полумиллиарда рублей, это хорошие вложения», - сказал Владимир Илюхин.

Напомним, Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по созданию предприятия по глубокой переработке рыбопродукции на Камчатке между компаниями «Город 415» и «Корея Трэйдинг энд Индастрис» было подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2016 г. Проект реализуется в рамках ТОР «Камчатка». Инициаторы уже оформили земельный участок и в настоящее время готовят проектную документацию.

«Это не единственный интерес. Только сегодня несколько человек ко мне подходили. Конечно, в первую очередь интересуются рыбным бизнесом, но есть интерес и по другим проектам. Сейчас корейская сторона довольно активно ведет себя на этом рынке и правильно делает. Благодаря новым механизмам развития Дальнего Востока, инвестиционная привлекательность Камчатки растет, условия ведения бизнеса здесь становятся более привлекательными, как для российских, так и для иностранных инвесторов», - добавил глава региона.

Ранее во Владивостоке и Хабаровске уже проводились Дни китайского инвестора, по итогам которых в Дальневосточном регионе был запущен ряд новых проектов. День корейского инвестора прошел на Дальнем Востоке впервые. По мнению главы Минвостокразвития Александра Галушки, предприниматели из КНР быстрее всех оценили выгоду новых механизмов экономического развития, запущенных на Дальнем Востоке.

«Мы уже отметили для себя, что корейские инвесторы немного попридержали свою энергию, но мы сегодня видим, что они активно наверстывают упущенное. Конечно, китайский и японский бизнес сегодня более активен. Но то, с какой динамикой корейцы взялись за дело, и что на политическом уровне идет поддержка этого процесса – специальный посланник президента Республики Корея впервые приехал в Хабаровск на День корейского инвестора - все это вселяет уверенность, - сказал Александр Галушка. - Сейчас идет обсуждение конкретных проектов, и мы понимаем, что они в высокой степени готовности. По каждому из проектов есть конкретные позиции, отработка которых позволит проектам стартовать. Нет никаких сомнений, что и корейский бизнес будет успешен на Дальнем Востоке».

Fishnews


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