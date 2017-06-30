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В Мурманской области продолжается мониторинг состояния нерестовых рек лосося. Фото пресс-службы комитета по ветеринарии Мурманской области

Мурманский лосось стал здоровее

Мурманские ветеринары отмечают снижение заболеваемости дикой семги в реке Тулома. На путях миграции не выявлено значительных токсических отклонений, которые бы повлияли на иммунитет рыбы.

В комитете по ветеринарии Мурманской области прошло заседание межведомственной рабочей группы по проблемам заболевания диких популяций рыб в водоемах региона.

Представители региональной государственной ветеринарной службы, Мурманского филиала Главрыбвода и научные сотрудники ПИНРО отметили, что по сравнению с предыдущими годами ситуация по заболеваемости дикой популяции семги ульцеративным дермальным некрозом (UDN) в реке Тулома имеет более благоприятные прогнозы. По результатам наблюдений с начала открытия рыбохода отмечается меньшее количество больной и нежизнеспособной рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе комитета по ветеринарии Мурманской области.

Специалисты госветслужбы отобрали пробы для комплекса лабораторно-диагностических исследований в Мурманской облветлаборатории, произведена подготовка проб для исследований на молекулярном уровне во Всероссийском НИИ экспериментальной ветеринарии им. Я. Коваленко. Также проведены ихтиопатологические исследования биоматериала, изъятого для оценки физиологического состояния рыбы на фоне климатических особенностей текущего года.

Продолжается мониторинг окружающей среды – нерестовых рек лосося. Отобраны пробы воды и грунта из Туломы. Отмечено, что проведенные ранее исследования, в том числе на путях миграции в Кольском заливе, не выявили значительных отклонений токсических показателей, которые могли бы существенно повлиять на иммунитет рыбы.

Из-за позднего прихода летнего тепла на Кольский полуостров высокий уровень воды в реке Кола продлил сроки мониторинговых исследований семги кольской популяции до второй декады июля. Вместе с тем информации от рыбаков-любителей об обнаружении пораженной семги как в Коле, так и в других реках Кольского полуострова в 2017 г. не поступало.

Участники встречи договорились о необходимости дальнейших межведомственных мероприятий по сбору информации о развитии ситуации в водоемах региона, в том числе отбора проб биоматериала, проб воды и грунтов из мест миграции семги, по накоплению статистических данных и их анализу.

Напомним, в 2015 г. в бассейнах Колы и Туломы была зафиксирована массовая гибель лосося. Впоследствии у семги диагностировали ульцеративный дермальный некроз. Спровоцировало болезнь, по мнению ветеринаров, аномальное понижение температуры воды.

Fishnews

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