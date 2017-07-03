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Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК

На капитанов-«аварийщиков» найдут управу

Для капитанов, которые нарушают условия безопасности мореплавания, необходимо разработать систему наказаний – как предупреждений, так и лишения дипломов, заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Напомним, вопросы безопасности промыслового мореплавания обсудили на всероссийской конференции во Владивостоке. «Многие судовладельцы, в том числе на Севере, задают вопросы, особенно когда судно садится на мель. Судовладельцы постоянно обращаются и говорят: как же так - ни диплома не лишили капитана, ни какие-то меры наказания, как в прежние времена, предпринять почему-то не могут», - сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

По его мнению, нужно выработать соответствующую систему контроля. «У нас вроде были сначала меры жесткие - и дырки в документах прокалывали, и лишали дипломов, - а сейчас дожили до того, что вообще ничего нет, – сказал замглавы Росрыболовства. – Поэтому вопрос стоит очень серьезный и, на наш взгляд, эту систему надо создавать. По крайней мере, все, что касается жизни людей, мы должны поставить на соответствующий уровень».

Тему вновь затронули на пресс-подходе. «Существует международная практика: в систему «черных списков» попадают капитаны, которые нарушают условия безопасности мореплавания, так называемые «аварийщики», - рассказал Петр Савчук корреспонденту Fishnews. - У нас, к сожалению, когда мы перешли на конвенционные документы, не осталось никакого влияния в данном случае, хотя аварийных моментов очень много. В России не существует ни «нормативки» в этом плане, ничего. Поэтому мы предлагаем обратиться в Минтранс, чтобы все-таки ввели систему наказаний, которая раньше использовалась. Это лишение дипломов либо наказание в виде соответствующих предупреждений. Таким образом, система начнет работать». Замглавы Росрыболовства попросил внести это предложение в резолюцию конференции.

Fishnews

НазадМетки: владивостокросрыболовство

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