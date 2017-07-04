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Уральские рыбоводы инвестируют в заводские технологии

Челябинская область рассчитывает увеличить объемы продукции товарной аквакультуры, в том числе за счет реализации инвестпроектов по выращиванию ценных видов рыб – осетровых, сиговых и форели.

Вопросы развития аквакультуры обсуждались на выездном заседании областного рыбохозяйственного совета. Глава региона Борис Дубровский отметил, что развитие отрасли перешло в плановый, рабочий режим. «Для всех нас это принципиальный итог трех лет работы», – подчеркнул губернатор и предложил, чтобы к практической реализации инвестпроектов в сфере товарного рыбоводства подключились ученые ведущих вузов Челябинской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в прошлом году по региону общий улов водных биоресурсов, включая выращенную товарную рыбу, составил 4695 тонн – на 3,2% больше, чем в 2015 г. План на текущий год – 4900 тонн. Чтобы обеспечить рост уловов, в 2016 г. в озера было выпущено 183 млн штук рыбопосадочного материала. В 2017 г. водоемы пополнили 135 млн штук личинок и мальков, до конца года планируется выпустить еще не менее 50 млн штук. Для зарыбления используются сиговые рыбы – пелядь, сиг, рипус, пелчир, муксун, осетровые – осетр и стерлядь, а также форель, карп, толстолобик, белый амур, налим, щука и лещ.

По словам руководителя регионального минсельхоза Сергея Сушкова, продолжается работа по формированию рыбоводных участков под товарную аквакультуру. Комиссией по определению границ согласовано в общей сложности 100 рыбоводных участков, по которым проведено восемь аукционов и заключено 58 договоров пользования.

Кроме того, на территории Челябинской области реализуется несколько проектов с применением интенсивных технологий аквакультуры. В частности, в Еткульском районе строится завод по выращиванию осетровых мощностью до 250 тонн в год и производству подращенной молоди сиговых до 1 млн штук в год. Выращивание осетровых с использованием установок замкнутого водоснабжения планируется и на Южноуральском водохранилище. Решается вопрос о привлечении кредитных ресурсов в проект по разведению африканского сома с возможностью переработки.

Fishnews

НазадМетки: аквакультураосетровыхправительствофорель

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